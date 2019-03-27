Агентство недвижимости – как выбрать

Современные реалии украинского рынка в сфере недвижимого имущества таковы, что до конца спрогнозировать, какое влияние будут иметь различные экономические и политические волнения, невозможно, основываясь на собственных пониманиях и простой логике. Нужен опыт, который зарабатывался многолетней практикой в индустрии. Все события имеют прямое влияние на перспективу, интерес, что в свою очередь сказывается на цене. Последнее имеет значение для любого человека, вне зависимости, хотите вы купить или продать. А вот найти правильного специалиста – который проанализирует, оценит и проведет сделку – есть определенная хитрость, как перестраховаться и выиграть. Часто привлечение профессионалов не только окупает себя, но приносит заказчику значительную прибавку к изначально ожидаемой сумме договора. Но кого привлекать, и какими характеристиками руководствоваться при выборе? В первую очередь обратите внимание на стаж работы компании, при чем заострим ваше внимание ваше внимание: именно на компании. В обычной ситуации привлекать целую группу не имеет никакого смысла. Есть покупатель, есть продавец, есть фактическая ценность, которая определяется спросом рынка. Но на данный момент для нашей страны этого недостаточно. К политическим курсам и инфляции можно записать и позитивные факторы вроде постоянного роста инфраструктуры и интереса к стране из заграницы. Все это не очевидно, но обязательно повлияет на стоимость завтра, и подсказать наверняка – продавать или покупать – вот задача, с которой в сроки справится только серьезное агентство недвижимости.

Мы пообщались с представителями одной из самых уважаемых фирм – Синай, чтобы немного разобраться в ситуации.

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Данная компания на рыке уже более десяти лет, и за это время не только изучила всевозможные сценарии дальнейших событий на рыке имущества, но и выработала свой собственный подход к ведению сделок. Последний особенно хвалят множество довольных клиентов в сети, так мы собственно говоря и сформировали истинные впечатления про профессионализм команды данной фирмы. Главной особенностью работы руководство называет именно распределение обязанностей, которыми в маленьких конторах занимается один сотрудник. Это сбор информации, изучение альтернатив и поиск лучшего предложения по собственным каналам. С последним угадать никак не получится, однако хороший показатель – это текущие позиции предложений на официальных информационных ресурсах. Иными словами, изучайте своего исполнителя очень тщательно, если не готовы обратиться к агентству. В Синай нам также рассказали про самые простой, но актуальный кейс на сегодня, а именно: цена на определенные категории жилья сейчас непомерно низка, и самое время инвестировать. Конечно этого мало, но более ценными сведеньями нельзя делиться в свободном доступе, только при личной встрече, так как ниша очень конкурентная.