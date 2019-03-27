Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
27.03.2019, 10:53

Агентство недвижимости – как выбрать

Агентство недвижимости – как выбрать - Фото

Текущая ситуация на рыке недвижимости, основанная на мнении экспертов из Синай, одной из самых опытных фирм в Украине

Реклама
Реклама

Современные реалии украинского рынка в сфере недвижимого имущества таковы, что до конца спрогнозировать, какое влияние будут иметь различные экономические и политические волнения, невозможно, основываясь на собственных пониманиях и простой логике. Нужен опыт, который зарабатывался многолетней практикой в индустрии. Все события имеют прямое влияние на перспективу, интерес, что в свою очередь сказывается на цене. Последнее имеет значение для любого человека, вне зависимости, хотите вы купить или продать. А вот найти правильного специалиста – который проанализирует, оценит и проведет сделку – есть определенная хитрость, как перестраховаться и выиграть. Часто привлечение профессионалов не только окупает себя, но приносит заказчику значительную прибавку к изначально ожидаемой сумме договора. Но кого привлекать, и какими характеристиками руководствоваться при выборе? В первую очередь обратите внимание на стаж работы компании, при чем заострим ваше внимание ваше внимание: именно на компании. В обычной ситуации привлекать целую группу не имеет никакого смысла. Есть покупатель, есть продавец, есть фактическая ценность, которая определяется спросом рынка. Но на данный момент для нашей страны этого недостаточно. К политическим курсам и инфляции можно записать и позитивные факторы вроде постоянного роста инфраструктуры и интереса к стране из заграницы. Все это не очевидно, но обязательно повлияет на стоимость завтра, и подсказать наверняка – продавать или покупать – вот задача, с которой в сроки справится только серьезное агентство недвижимости.

Мы пообщались с представителями одной из самых уважаемых фирм – Синай, чтобы немного разобраться в ситуации.

Реклама

Данная компания на рыке уже более десяти лет, и за это время не только изучила всевозможные сценарии дальнейших событий на рыке имущества, но и выработала свой собственный подход к ведению сделок. Последний особенно хвалят множество довольных клиентов в сети, так мы собственно говоря и сформировали истинные впечатления про профессионализм команды данной фирмы. Главной особенностью работы руководство называет именно распределение обязанностей, которыми в маленьких конторах занимается один сотрудник. Это сбор информации, изучение альтернатив и поиск лучшего предложения по собственным каналам. С последним угадать никак не получится, однако хороший показатель – это текущие позиции предложений на официальных информационных ресурсах. Иными словами, изучайте своего исполнителя очень тщательно, если не готовы обратиться к агентству. В Синай нам также рассказали про самые простой, но актуальный кейс на сегодня, а именно: цена на определенные категории жилья сейчас непомерно низка, и самое время инвестировать. Конечно этого мало, но более ценными сведеньями нельзя делиться в свободном доступе, только при личной встрече, так как ниша очень конкурентная.

Отправить:
Распечатать:
Теги: агентство недвижимости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 