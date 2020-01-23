Аграрный фонд начал продажу семян подсолнечника на торгах УУБ

Ведущий оператор аграрного сектора Украины ПАО «Аграрный фонд» продает семена подсолнечника на электронных торгах Украинской универсальной биржи. Сообщает пресс-служба биржи.

Первые объемы общество планирует реализовать в ближайшее время. Подсолнечник неклассный. Поэтому торги будут интересны как представителям крупных маслоэкстракционных и маленьких перерабатывающих предприятий, так и дистрибьюторам и экспортерам.

Все биржевые торги зерновыми на Украинской универсальной бирже ПАО «Аграрный фонд» будет проводить с использованием Электронной торговой системы «Trade». Для участия в торгах желающие должны зарегистрироваться, обратившись к оператору площадки по тел. +38 (050) 346-09-39 или в отдел биржевых операций по телефону +38 (044) 221-32-33, +38 (0532) 56-00-37. К регистрации приглашаем уже сейчас, до начала объявления торгов.

В общем ПАО «Аграрный фонд» работает для создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства, функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и поддержки малых и средних агропроизводителей. И электронные торги на Украинской универсальной биржи - один из шагов на этом пути.