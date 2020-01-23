Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
23.01.2020, 11:18

Аграрный фонд начал продажу семян подсолнечника на торгах УУБ

Аграрный фонд начал продажу семян подсолнечника на торгах УУБ - Фото

Первые объемы общество планирует реализовать в ближайшее время

Ведущий оператор аграрного сектора Украины ПАО «Аграрный фонд» продает семена подсолнечника на электронных торгах Украинской универсальной биржи. Сообщает пресс-служба биржи.

Первые объемы общество планирует реализовать в ближайшее время. Подсолнечник неклассный. Поэтому торги будут интересны как представителям крупных маслоэкстракционных и маленьких перерабатывающих предприятий, так и дистрибьюторам и экспортерам.

Все биржевые торги зерновыми на Украинской универсальной бирже ПАО «Аграрный фонд» будет проводить с использованием Электронной торговой системы «Trade». Для участия в торгах желающие должны зарегистрироваться, обратившись к оператору площадки по тел. +38 (050) 346-09-39 или в отдел биржевых операций по телефону +38 (044) 221-32-33, +38 (0532) 56-00-37. К регистрации приглашаем уже сейчас, до начала объявления торгов.

В общем ПАО «Аграрный фонд» работает для создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства, функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и поддержки малых и средних агропроизводителей. И электронные торги на Украинской универсальной биржи - один из шагов на этом пути.

Отправить:
Распечатать:
Теги: аграрный фонд, Украинская универсальная биржа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 