АЛЛО передает 1,5 миллиона гривень детям, борющимся с раком

Для детей, борющихся с раком, крайне важно вовремя получить качественную диагностику и лечение – от этого буквально зависит их жизнь.

В рамках благотворительного радиомарафона к Международному дню борьбы против детского рака фонд "Таблеточки" вместе с АЛЛО и Radio NV собрали рекордное за последние 4 радиомарафона количество новых супердрузей – а именно 1900 – которые ежемесячно будут поддерживать детей на сумму свыше 500 тысяч гривень. АЛЛО будет удваивать эти взносы в течение трех месяцев – на сумму 1,5 миллиона гривень.

Свыше 1,5 тысячи семей, столкнувшихся с детскими онкологическими заболеваниями, получили помощь фонда "Таблеточки" в 2023 году. Ведь детский рак не стал на паузу во время полномасштабного вторжения росии. Ежедневно три украинские семьи узнают об этом диагнозе у ребенка. Лечение длительное, дорогое и изнуряющее.

Для детей, борющихся с раком, крайне важно вовремя получить качественную диагностику и лечение – от этого буквально зависит их жизнь. Именно поддержка регулярных благодетелей дает фонду возможность вовремя обеспечивать подопечных анализами, обследованиями, дорогими лекарствами, которые не финансируются государством, а также всем необходимым для качественного ухода.

В этом году благотворительный радиомарафон фонда "Таблеточки", Radio NV и маркетплейса АЛЛО объединил 1900 новых регулярных благодетелей, которые оформили в течение 15-18 февраля ежемесячную подписку и теперь будут помогать детям на сумму более 500 тысяч гривень в месяц. А партнер акции – компания АЛЛО – три месяца будет удваивать взносы новых благодетелей, добавив 1,5 миллиона гривень. Так что в сумме дети получат помощь на сумму более 3 миллионов гривень за первые три месяца.

"АЛЛО поддерживает инициативы, касающиеся здоровья украинцев, а также внедрение медицинских инноваций в стране. Четвертый год в рамках радиомарафона мы удвоением первых взносов мотивируем новых благодетелей оформлять ежемесячную помощь детям, борющимся с раком. Радует, что рекордное количество подписчиков, присоединившихся в эти дни, усилит крайне необходимую детям помощь в выздоровлении", – отметил Дмитрий Деревицкий, сооснователь маркетплейса АЛЛО.

"Недавно ребенку моего побратима, с которым я воевал еще в 2015-м году, поставили диагноз рак. Тогда их семье очень помог фонд "Таблеточки". Во время войны защита государства является приоритетом, однако проблемы детей также требуют внимания. Отвоевывая наши территории, мы должны понимать, что на них должен кто-то жить. В условиях демографического кризиса наша задача номер один – чтобы дети, рождающиеся во время войны, дети, борющиеся с раком, имели шансы на выживание. Фактически каждый ребенок – это вклад в украинское будущее. Именно поэтому я регулярно поддерживаю "Таблеточки", которые заботятся о детях с онкозаболеваниями. Таким образом, я отдаю на аутсорс возможность помогать этим детям", – говорит Маси Найем, адвокат, военнослужащий ВСУ и супердруг детей, борющихся с раком.

Радиомарафон и поиск супердрузей активно поддержали украинские лидеры мнений, призвавшие свою аудиторию помогать детям. Среди них: суперподруга детей, инфлюэнсер Даша Квиткова, певица и бизнесвумен Анна Буткевич, актриса Екатерина Кузнецова, исполнитель Alekseev, инфлюэнсеры Катя Блестка, Женя Таллер, Богдан Шелудяк (известный как Буше) и другие.

Радиомарафон завершился, но присоединиться к сообществу супердрузей детей и оформить подписку на ежемесячную помощь можно в любой момент на сайт фонда. Это удобно, безопасно, а для детей – бесценно!





Таблеточки — самый большой в Украине благотворительный фонд в сфере детской онкологии, работающий с 2011 года и предоставляющий помощь детям и их семьям на каждом этапе лечения от рака. За время работы фонда адресную помощь получили более 7 500 семей. Ежемесячно под опекой фонда пребывают 500 онкобольных детей, лечащихся в Украине и за границей.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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