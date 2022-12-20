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20.12.2022, 10:30

Английский онлайн – как быстро выучить язык

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Английский онлайн – как быстро выучить язык - Фото
Учим иностранный язык дистанционно

Английский онлайн: как выучить язык если времени ни на что не хватает

Когда приходит понимание, что знаний английского языка недостаточно, и нужно исправлять недоработки школьных или студенческих годов, помехой часто становится отговорка: "у меня нет времени".

Но даже у самого занятого человека есть шанс выучить язык легко и быстро. Главное, найти правильный подход, возможно с гибридным графиком, где используют интервальные повторения и разные методики, например, "перевернутый класс". Более детально ознакомиться с разными условиями курсов по изучению английского онлайн можно по ссылке: https://yappicorp.com.ua/ru/anglijskij-online.

А пока давайте разбираться, как найти время и таки выучить английский язык.

Настраиваем график изучения английского онлайн

Онлайн-формат языковых курсов позволяет существенно экономить время и подстраивать график под индивидуальную занятость. Оцените для начала свой объём работы и загруженности по дням. Определите удобные слоты для занятий и их количество в неделю. Желательно, найти время на три-четыре урока с преподавателем. Обычно они длятся по часу-полтора. Если у вас постоянно меняется рабочий график, найдите курсы с гибридным графиком обучения, где можно переносить занятия.

Дальше пытайтесь найти по 15-30 минут в день для самоподготовки. Это не значит, что вы должны сидеть все 30 минут и заучивать правила грамматики или слова. Это может быть приложение на телефоне со словами, прослушивание онлайн подкаста на английском языке, сериал в оригинале перед сном. Замените скролинг социальных сетей на интересный контент на английском языке или общение с иностранцами.
Так вы продуктивно проведете время и легко запомните новые выражения без заучиваний и сложных правил.

Максимум практики и контекста

Изучать английский онлайн стоит в контексте работы, учебы, увлечений. Чтобы ваша цель изучения языка соответствовала материалам и наполнению курсам. Если вы учитесь для работы, пытайтесь сразу разбирать деловую лексику, создавать презентации на английском. Если ваше цель — путешествия, читайте travel-блоги, смотрите онлайн видео и выписывайте полезные фразы.

Развивайте максимально навыки говорения и письма. Ведь пассивное восприятие при слушании и письме развивать намного легче, чем воспроизвести правильно новый материал. На занятиях онлайн не упускайте возможности потренироваться говорить. Используйте все возможные инструменты: разговорные клубы онлайн или офлайн, приложения и специальные социальные сети.  

С первого занятия начинайте пользоваться иностранным языком по назначению. Смотрите, читайте, пишите, говорите, делайте все то же, что и на родном. Внедряйте знания в повседневную жизнь. Любите читать? Покупайте книги на английском языке или смотрите фильмы в оригинале с субтитрами или без, главное, не ищите легких путей. Погружайтесь максимально в языковую среду и берите по максимуму от курсов и всевозможных материалов. 

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Теги: английский язык
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