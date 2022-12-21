Английский онлайн – учим язык с нуля

Как продуктивно учить иностранный язык с нуля

Когда есть цель и мотивация, можно и горы свернуть, не то что иностранный язык выучить. И не важно, вам 5, 25 или 55 лет. Изучая в Р12 английский онлайн можно с уверенностью рассчитывать на то, что, после окончания курсов, вы без проблем будете общаться, вести деловую коммуникацию либо путешествовать.

Продуманная программа онлайн английского и систематичность

Если ваша цель выучить английский с нуля быстро и качественно, вариант самостоятельного обучение стоит сразу отложить "на потом". Сосредоточьтесь на поиске хороших онлайн курсов. Обратите внимание на интенсивность занятий и график. Ведь достичь результата можно только занимаясь систематически. Если сомневаетесь, получится ли у вас каждый раз включаться на занятия, лучше подберите языковую школу с адаптивным графиком, чтобы подстраивать занятия под свой стиль жизни, а не наоборот. Так вы сможете заниматься английским языком регулярно, не пропуская важные темы.

Выбирая обычный график занятий два-три раза в неделю пообещайте себе заниматься дополнительно самостоятельно хотя бы 15 минут в день. Повторяйте слова, разбирайтесь с грамматическими конструкциями, смотрите видео онлайн, можете использовать английские субтитры.

Выбирайте программу, которая максимально подойдет вашим запросам. Просмотрите темы, расспросите об особенностях обучениях. Возможно вы выберите программу без домашних заданий, либо максимально интерактивную с разными геймифицированными занятиями.

Обратите внимание на коммуникативный подход, ведь английский онлайн вы должны учить активно, максимально проговаривая каждую новую тему.

Практика, практика и еще раз практика

Без постоянной практики выучить английский онлайн невозможно. Сколько бы вы не учили грамматику и слова, не пересматривали курсы на YouTube, заговорить и начать грамотно писать не получится.

Чтобы научиться красиво и быстро говорить, нужно много практики. Включайтесь максимально на каждом занятии онлайн в разговоры, посещайте разговорные клубы, повторяйте монологи или диалоги из видео, учите и пойте песни на английском.

Отлично развивает навык говорения — чтение вслух. Возьмите интересную книгу, соответствующую вашему уровню владения языка, и каждый день читайте по несколько страниц. Если не знаете, как произноситься то или иное слово, проверьте произношение в словаре онлайн.

Главное — не бойтесь ошибиться, никто не начинал говорить на иностранном языке идеально, все ошибаются, но чем больше вы будете практиковаться, тем быстрее избавитесь от многих ошибок.

То же правило работает и с письмом. Чтобы научиться грамотно писать на английском языке, ведите дневник или блог, пишите небольшие заметки или статьи, придумывайте истории. И обязательно давайте проверять преподавателям, чтобы определить свои слабые места и прорабатывать ошибки. Чем больше практики, тем быстрее выучите язык и без проблем будете им пользоваться.