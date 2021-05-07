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07.05.2021, 11:17

Антикризисный PR-марафон: коммуникации во время всеобъемлющего хаоса

Антикризисный PR-марафон: коммуникации во время всеобъемлющего хаоса - Фото

Мероприятие состоится в гибридном формате: офлайн и онлайн

20 мая на PR-марафоне, организованном бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа MMR, соберутся 20 топовых PR-специалистов, чтобы обменяться опытом антикризисных коммуникаций и построения успешной репутации в новых реалиях, а также вместе с участниками сформировать новую матрицу корпоративного PR.

Мероприятие состоится в гибридном формате: офлайн (при условии ослабления карантина) и онлайн.

Узнать больше: https://prmrfn.mmr.ua/

Среди спикеров: Head of PR Communications & Employer Branding FAVBET Ксения Тюрикова, директор по корпоративным связям "Киевстар" Анна Захараш, директор по коммуникациям телеканала "Украина" Мария Пинчук, директор департамента корпоративных коммуникаций "Медиа Группа Украина" Елена Шрамко, руководитель департамента коммуникаций, PR и GR Kernel Оксана Коваль, старший менеджер по корпоративным отношениям Carlsberg Ukraine Елена Бабыкина, руководитель PR-направления EVA Александра Гнатик, директор по коммуникациям холдинга UFuture Александра Погорелая и еще более 10 экспертов.

Вы узнаете:

  • Об антикризисных коммуникациях в Entertainment Tech — бизнесе, который трансформируется — от Head of PR Communications & Employer Branding FAVBET Ксении Тюриковой.
  • Как распознать кризис и предотвратить репутационных потери — от директора по коммуникациям АЗС WOG Елені Осипчук.
  • Об украинском бизнесе на международной арене и силе репутации онлайн — от исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко.
  • Как сформировать и использовать личный бренд топ-менеджера — от руководительницы PR-направления EVA Александры Гнатик.
  • Как за год пережить авиакатастрофу, пандемию и остаться оптимистом — от президента авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне.

Также в рамках марафона состоятся три панельные дискуссии с участием лучших PR-специалистов и экспертов по коммуникациям. Они обсудят:

  • КСО как основу корпоративных коммуникаций.
  • Влияние репутации и активной публичной позиции топ-менеджера на бизнес.
  • PR-инструменты, которые решают пул актуальных проблем (проводится совместно с Комитетом по маркетингу и коммуникациям ЕВА).

После марафона состоится церемония награждения лучших коммуникационных проектов 2020 года и победителей рейтинга "ТОП-25 PR-щиков".

Регистрируйтесь на Антикризисный PR-марафон, чтобы задействовать актуальные каналы коммуникации и построить долгосрочные отношения с потребителями, партнерами и командой: https://prmrfn.mmr.ua/

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых:

  • Get Business Festival: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса;
  • Zavtra: конференция уникальных тинейджеров;
  • HR-марафон: обмен кейсами между HR-специалистами за пределами стандартных компетенций;
  • She Congress: опыт деловых женщин;
  • Business Wisdom Summit: стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса.

Marketing Media Review — это тенденции и новости рынка рекламы, маркетинга и медиа, статьи об удачных и неудачных рекламных проектах, интервью с успешными личностями в сфере маркетинга и PR.

Генеральный партнер Антикризисного PR-марафона — FAVBET.

 

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Теги: MMR, Ekonomika+, PR-марафон
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