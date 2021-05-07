Антикризисный PR-марафон: коммуникации во время всеобъемлющего хаоса

20 мая на PR-марафоне, организованном бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа MMR, соберутся 20 топовых PR-специалистов, чтобы обменяться опытом антикризисных коммуникаций и построения успешной репутации в новых реалиях, а также вместе с участниками сформировать новую матрицу корпоративного PR.
Мероприятие состоится в гибридном формате: офлайн (при условии ослабления карантина) и онлайн.
Узнать больше: https://prmrfn.mmr.ua/
Среди спикеров: Head of PR Communications & Employer Branding FAVBET Ксения Тюрикова, директор по корпоративным связям "Киевстар" Анна Захараш, директор по коммуникациям телеканала "Украина" Мария Пинчук, директор департамента корпоративных коммуникаций "Медиа Группа Украина" Елена Шрамко, руководитель департамента коммуникаций, PR и GR Kernel Оксана Коваль, старший менеджер по корпоративным отношениям Carlsberg Ukraine Елена Бабыкина, руководитель PR-направления EVA Александра Гнатик, директор по коммуникациям холдинга UFuture Александра Погорелая и еще более 10 экспертов.
Вы узнаете:
Также в рамках марафона состоятся три панельные дискуссии с участием лучших PR-специалистов и экспертов по коммуникациям. Они обсудят:
После марафона состоится церемония награждения лучших коммуникационных проектов 2020 года и победителей рейтинга "ТОП-25 PR-щиков".
Регистрируйтесь на Антикризисный PR-марафон, чтобы задействовать актуальные каналы коммуникации и построить долгосрочные отношения с потребителями, партнерами и командой: https://prmrfn.mmr.ua/
Организаторы:
Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых:
Marketing Media Review — это тенденции и новости рынка рекламы, маркетинга и медиа, статьи об удачных и неудачных рекламных проектах, интервью с успешными личностями в сфере маркетинга и PR.
Генеральный партнер Антикризисного PR-марафона — FAVBET.