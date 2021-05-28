Аренда офиса без комиссии – максимальная выгода для арендатора

Оформление договора аренды напрямую, минуя посредников, является сложной задачей для компаний и фирм, осуществляющих поиск помещений самостоятельно. С нами аренда офиса без комиссии будет произведена просто, быстро и надежно! Лучшие эксперты, огромная база и беспрерывный мониторинг рынка недвижимости – сотрудничество с нами даст лучший результат.

Большой выбор собственников для сотрудничества

Принцип нашей работы – аккумулировать в единую базу не только недвижимость, предоставляемую в аренду в столице. Мы также собираем в крупнейший реестр всех владельцев, предлагающих снять здание (помещение, комнату) под офис. Простой недвижимости несет убытки для собственника, поэтому он крайне заинтересован в ускоренном поиске арендатора.

Наша компания помогает решить сразу две проблемы:

Не допустить владельцу офиса убытков и простоя помещения.

Помочь нуждающимся ИП, фирме, корпорации быстро найти помещение для бизнеса.

Выполняя поставленные задачи, мы предлагаем клиентам самые выгодные условия. Для бизнесменов предоставляем офисы в аренду без комиссии, а для собственников – надежных и порядочных арендаторов.

Самостоятельные поиски или обращение к нашему ресурсу?

Самостоятельные поиски офисов, сдающихся в аренду – хлопотное и рискованное мероприятие. Оно влечет большие затраты времени и сил на изучение рынка, объема информации, встречи с владельцами или их агентами. Существует опасность обращения к мошенникам. Из-за незнания ценовой политики рынка сдаваемой недвижимости аренда офиса без посредников (без комиссии) может быть значительно дороже, чем через риэлторскую фирму.

Мы знаем все тонкости ценообразования сдачи помещений, поэтому исключены переплаты или учет комиссии в тарифах аренды. Предлагаемые объявления собственников всегда актуальны и достоверны, поэтому вы не потратите ценное время на безрезультатные встречи.

"За" и "Против" аренды помещений напрямую у арендодателя

Убедитесь в выгодах снятия офиса без комиссии

Плюсы сделки Минусы сделки Напрямую Отсутствие комиссии за услуги Информация об объекте может быть не в полном объеме Возможность индивидуальной договоренности Сложность в поиске собственника, если не обратиться к нам Через риэлтора Юридическая чистота сделки Дорогие отчисления комиссий Отсутствие подводных камней в договоре

Обращаясь за помощью к нам, вы заказываете услугу не риэлтора, а связующего звена. В отличие от посредника, мы:

Тщательно проверяем каждый объект. Предоставляем после осмотра все данные как о положительных, так и отрицательных сторонах помещения, здания и расположения.

Осуществляем аудит юридических и финансовых документов. Изучаем условия договора, чтобы взятый офис в аренду без комиссии в будущем не повлек удорожание аренды или скрытых оплат.

в будущем не повлек удорожание аренды или скрытых оплат. Помогаем подобрать нужную недвижимость с теми характеристиками, которые отвечают поисковому запросу.

И все эти услуги вы получите абсолютно бесплатно, так как комиссия будет возложена на собственника-арендодателя.

Если вам нужна аренда небольших офисов без комиссии в сжатые сроки, оставьте заявку на странице или позвоните нам.