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14.02.2020, 18:17

Армянский бизнес-клуб - альянс, превращающий идеи в результаты

Армянский бизнес-клуб - альянс, превращающий идеи в результаты - Фото
Владелец предприятий в разных сферах Ваган Симонян возглавляет Армянский бизнес-клуб

Сейчас в клубе уже более 70 предпринимателей, среди которых не только армяне, но и представители других национальностей

Новые возможности открываются тем, кто готов развиваться, упорно идти к своей цели, перенимать опыт коллег и делиться своими знаниями. Именно таких людей объединил Армянский бизнес-клуб — сообщество, где всегда можно найти поддержку, зарядиться энергией единомышленников, пообщаться с партнерами и конкурентами, поделиться своими достижениями. История клуба берет начало в 2017 году, когда несколько бизнесменов-армян решили объединиться для взаимопомощи в решении различных проблем в бизнесе, повышения квалификации, обмена опытом. Сейчас в клубе уже более 70 предпринимателей, среди которых не только армяне, но и представители других национальностей.

Ваган Симонян: принцип работы Армянского бизнес-клуба — поддержка и взаимопомощь

Большой вклад в развитие Armenian Business Club внес его нынешний председатель Ваган Симонян — опытный бизнесмен, владелец предприятий в разных сферах, общественный деятель, меценат. Он всячески способствует бизнес-коммуникациям предпринимателей. Нетворкинги, обучающие семинары, бизнес-форумы и конференции, которые организовывает Армянский бизнес-клуб, питают бизнес-среду новыми идеями и дают ответы на актуальные вопросы. Важны и закрытые встречи конкурентов, где они могут обсудить проблемы, найти ответы на свои вопросы. Проводятся в АБК и профильные встречи по отраслям — по ресторанному бизнесу, сельскому хозяйству, строительству и т.д. Именно синергия в сообществе бизнесменов ведет к высоким результатам, рождает новые коллаборации, способствует внедрению свежих идей и расширению бизнеса. Доброжелательная атмосфера и готовность коллег прийти на помощь в решении юридических вопросов, взаимодействии с госструктурами и неформальными объединениями — принципы, на которых строит свою работу бизнес-клуб.

Как руководитель сообщества бизнесменов, Ваган Симонян активно поддерживает молодых людей, которые хотят строить свой бизнес. Армянский бизнес-клуб дает им привилегии в виде бесплатного посещения мероприятий, делового нетворкинга, а главное — выступает в качестве надежной стартовой площадки для начала своего дела. Молодежное направление бизнес-клуба, открытое в 2019 году, насчитывает около 30 человек, каждый из которых может презентовать свой стартап или бизнес-план, озвучить бизнес-идею. И в истории АБК есть примеры, когда клуб профинансировал стартап и сейчас это успешный действующий бизнес.

Армянский бизнес-клуб: двигаясь к успеху вместе

Одно из непреложных правил Армянского бизнес-клуба — прозрачность. Председатель Armenian Business Club Ваган Симонян и правление из пяти бизнесменов пользуется доверием каждого члена сообщества. Отчеты о финансовой деятельности (расходах, членских взносах, помощи новичкам, благотворительности и пр.) участники клуба получают на общих собраниях. Являясь соучредителем благотворительного фонда им. Св. Григория Просветителя, АБК вносит свою лепту в его деятельность.

Глядя в будущее, глава АБК Ваган Симонян видит большие перспективы клуба: расширение географии и выход на всеукраинский и международный уровень, проведение мероприятий, с участием крупных украинских бизнесменов и ведущих бизнес-коучей страны.

Больше информации о деятельности Армянского бизнес-клуба вы можете получить на официальном сайте организации.

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Теги: Армянский бизнес-клуб
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