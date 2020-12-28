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28.12.2020, 10:00

Asana или Jira: основные отличия, преимущества и недостатки сервисов

Asana или Jira: основные отличия, преимущества и недостатки сервисов - Фото

В Украине официальными партнерами иностранных разработчиков различного рода программного обеспечения, является компания Сloudfresh

Системы управления проектами – это популярные решения, что все чаще внедряют в своей работе масштабные компании. На сегодня существует несколько веб-сервисов, с помощью которых можно управлять собственными проектами. Самыми популярными являются веб-сервис Asana и система Jira, которые и будут сравниваться в данном материале. Стоит заметить, что в Украине официальными партнерами иностранных разработчиков различного рода программного обеспечения, является компания Сloudfresh, которая внедряет и интегрирует современные решения.

Asana: особенности и преимущества данного мощного инструмента для бизнеса

Отзывы о данном сервисе самые позитивные. Если говорить о положительных сторонах данного сервиса то это:

  1. Многие функции и отличная детализация;
  2. Возможность расставлять задачи по уровням сложности, и первоочередности;
  3. Удобный и простой интерфейс, для работы с которым не требуется дополнительных инструктажей. А еще, есть мобильное приложение, поэтому пользоваться системой могут владельцы любых устройств;
  4. Очень простая система связи между коллективом. Общаться очень удобно и возможно своевременно реагировать на любые запросы;
  5. Есть возможность установить бесплатную версию и попробовать насколько подходит именно для вашей компании этот продукт.

Среди недостатков, которые выделяют пользователи, это то, что данное ПО невозможно приобрести, им можно пользоваться только на условиях SaaS. А еще отсутствует локальная версия программы.

JIRA – удобная система с расширенными возможностями управления рабочими процессами

Система JIRA несколько масштабнее по сравнению с вышеупомянутой Asana. Среди основных преимуществ системы выделяют:

  • Широкий функционал, и много настроек, с помощью которых можно настроить видимость полей, создать свои workflow-схемы, ранжировать задачи по типам, приоритетами и срочностью;
  • Возможность выборочно рассылать определенные оповещения конкретному человеку или группе людей;
  • Возможность интеграции с CVS благодаря чему над одним проектом может работать несколько разработчиков;
  • Возможность сохранять данные в облачном хранилище;
  • Довольно простая установка, русский интерфейс и относительно дешевый ежемесячный платеж (от 10 долларов).

О недостатках системы, это отсутствие мобильного приложения, слишком простой интерфейс.

Подытоживая

В конце концов, оба сервиса достойны внимания. Какой выбрать? Например, если вы управляете несколькими мелкими проектами, то лучше поможет Asana. Если речь о разработке программного обеспечения, лучше выбрать JIRA.

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Теги: Asana, Jira, Сloudfresh
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