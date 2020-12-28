Asana или Jira: основные отличия, преимущества и недостатки сервисов

Системы управления проектами – это популярные решения, что все чаще внедряют в своей работе масштабные компании. На сегодня существует несколько веб-сервисов, с помощью которых можно управлять собственными проектами. Самыми популярными являются веб-сервис Asana и система Jira, которые и будут сравниваться в данном материале. Стоит заметить, что в Украине официальными партнерами иностранных разработчиков различного рода программного обеспечения, является компания Сloudfresh, которая внедряет и интегрирует современные решения.
Отзывы о данном сервисе самые позитивные. Если говорить о положительных сторонах данного сервиса то это:
Среди недостатков, которые выделяют пользователи, это то, что данное ПО невозможно приобрести, им можно пользоваться только на условиях SaaS. А еще отсутствует локальная версия программы.
Система JIRA несколько масштабнее по сравнению с вышеупомянутой Asana. Среди основных преимуществ системы выделяют:
О недостатках системы, это отсутствие мобильного приложения, слишком простой интерфейс.
В конце концов, оба сервиса достойны внимания. Какой выбрать? Например, если вы управляете несколькими мелкими проектами, то лучше поможет Asana. Если речь о разработке программного обеспечения, лучше выбрать JIRA.