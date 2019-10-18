Автономость Apple Watch 5 – разъяснение интернет-магазина Цифра

На сентябрьской презентации Apple компания представила три новые версии iPhone и обновленные Apple Watch 5. Особенностью смарт-часов пятой серии стал постоянно активный экран Retina. В предыдущих моделях экран отключался, когда пользователь опускал руку. Купертиновцы рассказали об использовании инновационных технологий, благодаря которым новая функция Always on Display не влияет на автономность устройства и часы все так же держат заряд 18 часов. Но некоторые пользователи уверяют, что о заявленной 18-часовой автономной работе и речи быть не может — энергия расходуется в три раза быстрее. О первых жалобах на автономность Эпл Вотч 5 рассказывает популярный интернет-магазин «Цифра».

Apple Watch Series 5 — первые впечатления

Экран смарт-watch выполнен по технологии LTPO, благодаря ей частота дисплея снижается от 1 до 60 Гц, за счет чего автономность новых Apple Watch осталась на уровне 18 часов. Специалисты сайта iFixit недавно разобрали и сравнили часы четвертой и пятой серий и отметили, что емкость аккумулятора Эпл Вотч 5 существенно не увеличилась, это подтверждает, что время автономной работы новинки — заслуга новой технологии, а не емкой батареи.

Часы пятой серии можно купить в стационарных и онлайн-магазинах, но по мнению некоторых пользователей, лучше сто раз подумать перед покупкой. Популярный блогер Маркес Браунли пользовался новыми часами 2 недели и отметил, что с новыми функциями гаджет садится на 30% быстрее. Режим Always on Display очень быстро разряжает аккумулятор, и по факту гаджет не отрабатывает заявленные 18 часов. Жаловаться на автономность смарт-часов пятой серии начали и другие пользователи, хотя с Apple Watch 3 и 4 столь серьезных проблем не было.

Причины плохой автономности

Некоторые эксперты предполагают, что смарт-вотч быстро разряжаются из-за сбоев в программном обеспечении. Отмечается, что алгоритмы, отвечающие за частоту обновления экрана устройства, срабатывают неправильно, что и ведет за собой серьезный расход энергии.

Проблемы с автономностью были и в предыдущих часах компании, но их можно было решить самостоятельно. Достаточно было перезагрузить гаджет, после чего расход энергии существенно снижался. Иногда решить проблему старались и сами разработчики путем улучшения программного обеспечения. Благодаря оптимизации ПО продолжительность работы Эпл Вотч увеличивалась на пару часов. Бывает запас энергии быстро расходуется из-за того, что пользователь часто поднимает руку со смарт-часами и смотрит на экран, поэтому отключение активации экрана при поднятии руки иногда срабатывало.

Если вы все еще задумываетесь о покупке smart-часов Apple 5 серии, приобрести инновационную новинку или модели прошлых годов можно в интернет-магазине «Цифра».