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26.03.2021, 18:15

Автоподбор в Украине. Как не потерять свои деньги?

Автоподбор в Украине. Как не потерять свои деньги? - Фото

Как оградить себя от ошибки и купить действительно хорошее авто с рук?

Благодаря использованию современных технологий, материалов, инструментов можно отремонтировать и восстановить практически любой автомобиль. Выглядеть обновленная версия может ничуть не хуже, чем оригинал, а вот как она покажет себя в эксплуатации – большой вопрос, вызывающий сомнения. Благодаря работе "умельцев" каждый из покупателей б/у авто сильно рискует попасть как раз на такой, реставрированный автомобиль, и потерять свои деньги. Как оградить себя от ошибки и купить действительно хорошее авто с рук?

Как показывает практика, оптимальным решением сегодня в Украине является профессиональный автоподбор, сотрудники которого проводят полную диагностику авто, выясняют даже сокрытую информацию о транспорте и помогают найти и купить транспортное средство, действительно заслуживающее вашего внимания. Компания имеет доступ к многочисленным базам данных, черным спискам, сотрудничает с официальными сервисами. После изучения предложения, соответствующего пожеланиям клиента, сотрудник компании по автоподбору выезжает на место встречи с продавцом, проводит визуальный осмотр, задает наводящие вопросы и получает на них ответы. После того, как первичное знакомство с транспортом проведено, наступает время для технического осмотра со всех ракурсов. Только так можно найти и купить стоящий автомобиль без подвоха.

Помимо поиска б/у авто автоподбор предоставляет услуги и по оформлению машин, их перегонке по Украине. Что получает заказчик подобных услуг? Как минимум:

  • уверенность в том, что выбранная и купленная машина не подведет в ближайшее время;
  • знание обо всех недостатках и слабых местах автомобиля, возможность подготовиться к предстоящему ремонту;
  • экономию – денег, времени, сил, нервов – нет необходимости самостоятельно искать авто, встречаться с продавцами, торговаться, проводить осмотры и пр.;
  • более широкий диапазон поисков – вы не ограничиваетесь пределами своего города или области, а можете купить авто в любой точке Украины.

Как не потерять свои деньги при покупке подержанного автомобиля? Не рисковать и довериться профессионалам, которые подберут авто в соответствие с вашими пожеланиями и требованиями. Чаще всего от таких услуг отказываются из-за возможной переплаты (да, услуги автоподбора стоят денег, но эта сумма не так велика, как может показаться на первый взгляд). В первую очередь, стоит взвесить все за и против, ведь плюсов у автоподбора гораздо больше, чем минусов. К тому же, затраты на оплату услуг посредника окупаются сокращением стоимости самой машины. Люди, которые профессионально занимаются автоподбором, точно знают, где и как можно снизить цену на авто. Таким образом удается уменьшить затраты на покупку автомобиля и нивелировать стоимость услуг автоподбора.

Как проходит автоподбор? На первом этапе сотрудники составляют подборку авто, соответствующих параметрам запроса, на всех доступных досках объявлений и сайтах автопродаж. Каждое объявление тщательно изучается, проверяется на участие в ДТП, наличие юридических ограничений, арестов. На следующем этапе эксперты выезжают для визуального осмотра автомобиля. Проверяется целостность кузова, качество лакокрасочного покрытия, швов, зазоров, крепежных элементов. Сопоставляется заявленный пробег с состоянием кузова, салона, механизмов. Проводится проверка под капотом и тест драйв.

После того, как первые два этапа пройдены авто отправляется на диагностику для получения экспертного заключения о его техническом состоянии. Только после успешного прохождения этого этапа может идти речь о заключении сделки. 

 

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Теги: автоподбор
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