Автопрокат "РентДрайв" отмечает 15-летний юбилей

Уже 15 лет мы работаем на рынке аренды автомобилей в Киеве. И этого срока нам оказалось достаточно, чтобы убедиться, что цели были поставлены правильно, и что движемся мы в нужном направлении. Достаточно, чтобы заслужить доброе имя среди многочисленных клиентов и уважение среди деловых партнеров. Да, мы уверенно подошли к своему 15-летнему рубежу и готовы двигаться дальше!

Профессионализм как жизненная позиция

С тех пор, как мы заявили о себе на рынке автопроката, вокруг изменилось практически все – экономические условия, рыночные требования, технические возможности. Одним словом, миром правит прогресс! И это особенно явно отображает автомобильная промышленность, чье стремительное развитие поражает воображение даже любителей фантастики. Безусловно, внедрение новых технологий, появление новейшего оборудования и оснащения имеют самое непосредственное влияние на требования клиентов к уровню комфортабельности и оснащения автомобилей. Но нам не привыкать! Мы держим руку на пульсе и стремимся соответствовать уровню профессионалов: наш автопарк постоянно обновляется и пополняется новыми автомобилями, расширяется спектр наших предложений, у нас всегда имеются интересные предложения и акции по прокату авто в Киеве. Профессионализм не бывает частичным – он или есть, или его нет. Мы взяли эту планку, и остаемся профессионалами в своем деле – всегда и во всем.

Рент Драйв: политика лояльности, скидки и акции

Главной ценностью нашей компании был, есть и будет клиент. Его интересы и пожелания являются движущей силой нашего развития, и все наши усилия направлены на максимальное удовлетворение всех его потребностей. Потребитель сегодня избирательный и грамотный, он хорошо знает, что ему нужно, умеет сравнивать и анализировать. И это держит нас в тонусе – нам некогда почивать на лаврах, только в движении, только в поиске, только в развитии! Если акционное предложение – то интересное, если программа лояльности – то оригинальная, если специальный тариф – то уникальный. Все идеи – для вас, наши уважаемые клиенты!

Почему выбирают прокат авто от Рент Драйв?

Потому, что мы – лучшие! Наш опыт + наш профессионализм = выбор клиента! И, конечно, наши преимущества:

– круглосуточно – на связи: 24 часа/7 дней в неделю – профессиональная поддержка для наших клиентов в дороге;

– предоставим и/или примем автомобиль по всей Украине – в любой её точке;

– оперативно оформим автомобиль – через 20 минут клиент уже за рулем!

– отличный автопарк: на ваш выбор – более 100 автомобилей самых популярных классов и марок;

– при необходимости – предоставим полную комплектацию/оснащение авто (автокресла для детей, GPS-навигаторы и т.п.);

– страховой полис – для покрытия любых рисков.

Рент Драйв: наш автопарк – наша гордость!

Мы вправе гордится своим автопарком: наши автомобили всегда – в отличном состоянии и в полном соответствии всем техническим нормам. Имеете особенные требования к авто? Или предпочитаете определенный класс? Да не вопрос – мы обязательно предложим вам в аренду автомобиль, который обязательно вас устроит! На ваш выбор:

– автомобили эконом-класса: бюджетные модели для экономного передвижения – недорогие и надежные варианты;

– авто среднего класса: больше места в салоне, практичность и функциональность;

– авто бизнес-класса: престижные и комфортабельные автомобили для деловых людей;

– автомобили VIP-класса: идеальный выбор для премиального сопровождения – высший уровень комфорта и оснащения;

– кроссоверы/внедорожники: автомобили повышенной проходимости для длительного передвижения – максимум безопасности и комфорта;

– кабриолеты/купе: оригинальный выбор для особенных случаев и ситуаций;

– минивэны/микроавтобусы: вместительные и комфортные транспортные средства для перемещения группы лиц, экскурсий или турпоездок.

Более ста автомобилей в полной готовности уже ожидают своего водителя! Ознакомиться с нашим прокатом авто вы можете онлайн на сайте https://rentdrive.ua или посетив наш офис по адресу: Киев, ул. Богатырская, 1Г.