Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
30.09.2020, 14:59

Автопрокат "РентДрайв" отмечает 15-летний юбилей

Автопрокат "РентДрайв" отмечает 15-летний юбилей - Фото

Мы уверенно подошли к своему 15-летнему рубежу и готовы двигаться дальше!

Уже 15 лет мы работаем на рынке аренды автомобилей в Киеве. И этого срока нам оказалось достаточно, чтобы убедиться, что цели были поставлены правильно, и что движемся мы в нужном направлении. Достаточно, чтобы заслужить доброе имя среди многочисленных клиентов и уважение среди деловых партнеров. Да, мы уверенно подошли к своему 15-летнему рубежу и готовы двигаться дальше!

Профессионализм как жизненная позиция

С тех пор, как мы заявили о себе на рынке автопроката, вокруг изменилось практически все – экономические условия, рыночные требования, технические возможности. Одним словом, миром правит прогресс! И это особенно явно отображает автомобильная промышленность, чье стремительное развитие поражает воображение даже любителей фантастики. Безусловно, внедрение новых технологий, появление новейшего оборудования и оснащения имеют самое непосредственное влияние на требования клиентов к уровню комфортабельности и оснащения автомобилей. Но нам не привыкать! Мы держим руку на пульсе и стремимся соответствовать уровню профессионалов: наш автопарк постоянно обновляется и пополняется новыми автомобилями, расширяется спектр наших предложений, у нас всегда имеются интересные предложения и акции по прокату авто в Киеве. Профессионализм не бывает частичным – он или есть, или его нет. Мы взяли эту планку, и остаемся профессионалами в своем деле – всегда и во всем.

Рент Драйв: политика лояльности, скидки и акции

Главной ценностью нашей компании был, есть и будет клиент. Его интересы и пожелания являются движущей силой нашего развития, и все наши усилия направлены на максимальное удовлетворение всех его потребностей. Потребитель сегодня избирательный и грамотный, он хорошо знает, что ему нужно, умеет сравнивать и анализировать. И это держит нас в тонусе – нам некогда почивать на лаврах, только в движении, только в поиске, только в развитии! Если акционное предложение – то интересное, если программа лояльности – то оригинальная, если специальный тариф – то уникальный. Все идеи – для вас, наши уважаемые клиенты!

Почему выбирают прокат авто от Рент Драйв?

Потому, что мы – лучшие! Наш опыт + наш профессионализм = выбор клиента! И, конечно, наши преимущества:
– круглосуточно – на связи: 24 часа/7 дней в неделю – профессиональная поддержка для наших клиентов в дороге;
– предоставим и/или примем автомобиль по всей Украине – в любой её точке;
– оперативно оформим автомобиль – через 20 минут клиент уже за рулем!
– отличный автопарк: на ваш выбор – более 100 автомобилей самых популярных классов и марок;
– при необходимости – предоставим полную комплектацию/оснащение авто (автокресла для детей, GPS-навигаторы и т.п.);
– страховой полис – для покрытия любых рисков.

Рент Драйв: наш автопарк – наша гордость!

Мы вправе гордится своим автопарком: наши автомобили всегда – в отличном состоянии и в полном соответствии всем техническим нормам. Имеете особенные требования к авто? Или предпочитаете определенный класс? Да не вопрос – мы обязательно предложим вам в аренду автомобиль, который обязательно вас устроит! На ваш выбор:
– автомобили эконом-класса: бюджетные модели для экономного передвижения – недорогие и надежные варианты;
– авто среднего класса: больше места в салоне, практичность и функциональность;
– авто бизнес-класса: престижные и комфортабельные автомобили для деловых людей;
– автомобили VIP-класса: идеальный выбор для премиального сопровождения – высший уровень комфорта и оснащения;
– кроссоверы/внедорожники: автомобили повышенной проходимости для длительного передвижения – максимум безопасности и комфорта;
– кабриолеты/купе: оригинальный выбор для особенных случаев и ситуаций;
– минивэны/микроавтобусы: вместительные и комфортные транспортные средства для перемещения группы лиц, экскурсий или турпоездок.

Более ста автомобилей в полной готовности уже ожидают своего водителя! Ознакомиться с нашим прокатом авто вы можете онлайн на сайте https://rentdrive.ua или посетив наш офис по адресу: Киев, ул. Богатырская, 1Г.

Отправить:
Распечатать:
Теги: РентДрайв
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 