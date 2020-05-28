Банки присоединились к ЛИГА.Money - платформе сравнения потребительских кредитов

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Сьогодні АТ "ОТП БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "УКРСИББАНК", АТ "Райффайзен банк Аваль" та АТ "ПРАВЕКС БАНК" підписали договори про приєднання до платформи ЛІГА.Money – унікального, безоплатного для споживачів онлайн-сервісу, який дозволяє порівнювати кредитні пропозиції від українських банків.

Вебсайт money.liga.net також надаватиме споживачам незалежні поради для прийняття зважених фінансових рішень. Цю онлайн-платформу урочисто запустять у червні 2020 року медіахолдинг Ligamedia, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та банки-партнери.

«Ми вітаємо банки, які вже приєдналися до ЛІГА.Money або перебувають у процесі приєднання. Це крок до відкритості у споживчому кредитуванні, – наголосив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». – Готовність цих банків розкривати споживачам повну інформацію про загальну вартість кредиту в простому для розуміння інструменті порівняння є прогресивним вчинком. Їхнє приєднання є свідченням серйозних змін у кредитуванні населення України банками та їхньому ставленні до клієнтів».

ЛІГА.Money надаватиме споживачам точну, надійну та зрозумілу інформацію для порівняння різних кредитних продуктів від банків, а саме кредитів на особисті цілі, на авто, на житло та кредитних карток. Інформацію про кредити завантажуватимуть на платформу самі банки відповідно до узгодженої методології. Українські споживачі вперше зможуть по-справжньому порівнювати та вибирати найвигідніші кредити на основі реальної річної процентної ставки – ключового показника вартості кредиту.

«Кредитометр ЛІГА.Money дозволить споживачам економити час, гроші та нерви, порівнюючи кредитні пропозиції банків в режимі онлайн, без необхідності відвідувати відділення банків, що є дуже доречним в часи COVID-19, – зазначив Дмитро Бондаренко, CEO Ligamedia. – Ще важливішим є те, що користувачі ЛІГА.Money можуть бути впевненими в корисності кредитометра для них: пропозиції, які вони бачать, є реальними, а досить глибока і справедлива методологія порівняння була розроблена Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року. З додатковою інформацією про діяльність USAID можна ознайомитися на вебсайті www.usaid.gov/ukraine або на сторінці facebook.com/USAIDUkraine

Про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; а також сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. З додатковою інформацією про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльність можна ознайомитися на сторінках www.fst-ua.info та facebook.com/FSTProject

Про Лігамедіа

Ligamedia - незалежний медіахолдинг України, який є невід’ємною частиною Групи Компаній "ЛІГА". Сьогодні він об'єднує комплекс інформаційно-комунікаційних та рекламних проектів. Ключовим проектом є портал ЛІГА.net, який займає лідерські позиції серед української інтернет-аудиторії, є одним з топових новинних сайтів в Україні та найкращим серед ділових онлайн-засобів масової інформації. За результатами досліджень Інституту масової інформації, ЛІГА.net є незмінним лідером з дотримання журналістських стандартів серед найбільших українських інтернет-видань. З порталом можна ознайомитися на вебсайті www.liga.net та на сторінці facebook.com/liga.net