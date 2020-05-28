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28.05.2020, 17:43

Банки присоединились к ЛИГА.Money - платформе сравнения потребительских кредитов

Банки присоединились к ЛИГА.Money - платформе сравнения потребительских кредитов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сайт money.liga.net также будет предоставлять потребителям независимые советы для принятия взвешенных финансовых решений

Сьогодні АТ "ОТП БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "УКРСИББАНК", АТ "Райффайзен банк Аваль" та АТ "ПРАВЕКС БАНК" підписали договори про приєднання до платформи ЛІГА.Money – унікального, безоплатного для споживачів онлайн-сервісу, який дозволяє порівнювати кредитні пропозиції від українських банків.

Вебсайт money.liga.net також надаватиме споживачам незалежні поради для прийняття зважених фінансових рішень. Цю онлайн-платформу урочисто запустять у червні 2020 року медіахолдинг Ligamedia, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та банки-партнери.

«Ми вітаємо банки, які вже приєдналися до ЛІГА.Money або перебувають у процесі приєднання. Це крок до відкритості у споживчому кредитуванні, – наголосив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». – Готовність цих банків розкривати споживачам повну інформацію про загальну вартість кредиту в простому для розуміння інструменті порівняння є прогресивним вчинком. Їхнє приєднання є свідченням серйозних змін у кредитуванні населення України банками та їхньому ставленні до клієнтів».

ЛІГА.Money надаватиме споживачам точну, надійну та зрозумілу інформацію для порівняння різних кредитних продуктів від банків, а саме кредитів на особисті цілі, на авто, на житло та кредитних карток. Інформацію про кредити завантажуватимуть на платформу самі банки відповідно до узгодженої методології. Українські споживачі вперше зможуть по-справжньому порівнювати та вибирати найвигідніші кредити на основі реальної річної процентної ставки – ключового показника вартості кредиту.

«Кредитометр ЛІГА.Money дозволить споживачам економити час, гроші та нерви, порівнюючи кредитні пропозиції банків в режимі онлайн, без необхідності відвідувати відділення банків, що є дуже доречним в часи COVID-19, – зазначив Дмитро Бондаренко, CEO Ligamedia. – Ще важливішим є те, що користувачі ЛІГА.Money можуть бути впевненими в корисності кредитометра для них: пропозиції, які вони бачать, є реальними, а досить глибока і справедлива методологія порівняння була розроблена Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року. З додатковою інформацією про діяльність USAID можна ознайомитися на вебсайті www.usaid.gov/ukraine або на сторінці  facebook.com/USAIDUkraine

Про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; а також сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. З додатковою інформацією про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльність можна ознайомитися на сторінках www.fst-ua.info та facebook.com/FSTProject

Про Лігамедіа

Ligamedia - незалежний медіахолдинг України, який є невід’ємною частиною Групи Компаній "ЛІГА". Сьогодні він об'єднує комплекс інформаційно-комунікаційних та рекламних проектів. Ключовим проектом є портал ЛІГА.net, який займає лідерські позиції серед української інтернет-аудиторії, є одним з топових новинних сайтів в Україні та найкращим серед ділових онлайн-засобів масової інформації. За результатами досліджень Інституту масової інформації, ЛІГА.net є незмінним лідером з дотримання журналістських стандартів серед найбільших українських інтернет-видань. З порталом можна ознайомитися на вебсайті www.liga.net та на сторінці facebook.com/liga.net

 

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Теги: usaid
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