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19.11.2021, 16:50

Bayadera Group: 30 лет вместе отмечаем моменты жизни

Цей матеріал також доступний українською
Bayadera Group: 30 лет вместе отмечаем моменты жизни - Фото

20 ноября компания отмечает тридцатую годовщину. За этой датой стоит долгий и не простой путь, ежедневный личный вклад каждого представителя команды, верность ценностям и принципам, позволившим маленькой компании, созданной в 1991 году, превратиться в крупный холдинг – лидера отрасли.

Компания стабильно удерживает лидерство украинского рынка водки – 30% по объемам производства и продаж. Дистрибьюторская сеть насчитывает 30 филиалов и осуществляет поставки в 35 000 торговых точек страны. Импортный портфель брендов является крупнейшим в Украине, а эксклюзивное сотрудничество с известными мировыми брендами Diageo, Moët Hennessy, Rémy Cointreau, Jägermeister и др. выделяет холдинг среди конкурентов.

Список собственных алкогольных брендов насчитывает более 30 торговых марок, а бренды-флагманы демонстрируют рост. За десять месяцев 2021 года HLIBNY DAR вырос на 3,7%, KOZAЦЬКА PADA – на 7,7%, коньяк KOBLEVO Reserve – на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Холдинг входит в ТОП-3 украинских экспортеров алкогольной продукции и поставляет свои напитки в 46 стран мира. Доля экспорта водки BAYADERA GROUP составляет 17,3%. Штат сотрудников – более 4000.

Bayadera Group: 30 лет вместе отмечаем моменты жизни

2021 год для BAYADERA GROUP стал годом диджитализации. "Мы реализовали запуск собственной e-commerce платформы https://bayadera.ua/ для В2В-клиентов – розничных торговых точек и HoReCa, а также B2C-сайта с Интернет-магазином для конечных потребителей. Кроме того, заработал Контакт-центр, качественно консультирующий клиентов по телефону. Зимой полноценно начнет действовать B2C-сайт – фирменный магазин алкогольных напитков, которые производит и импортирует BAYADERA GROUP", – делится успехами Анатолий Корчинский, генеральный директор BAYADERA GROUP. С июня В2В-направление зарегистрировало 3888 контрагентов, оформило 5068 заказов, а продажи составили более 18 миллионов гривен.

19 лет существует уже известный бренд компании HLIBNY DAR. За это время водка получила немало наград в Украине и за рубежом. По версии авторитетного издания отрасли Millionaires Club: The Vodka List 2021 by Drinks International HLIBNY DAR – это водочный бренд №5 в мире. А по версии THE IWSR TOP 50 SPIRITS BRANDS IN GLOBAL TRAVEL RETAIL 2021 бренд вошёл в ТОП-50 самых продаваемых в мире алкогольных напитков сети duty free и занял 11-е место среди всех водок.

Кроме того, мужественный бренд с украинским характером КОZАЦЬКА РАDА поражает достижениями, потому что находится на 3-м месте среди быстрорастущих водочных брендов в мире по версии Millionaires Club: The Vodka List 2021 by Drinks International. В этом году бренд обрадовал потребителей новинками: "ZУБРОВКА" и "Трофейная".

Осенью 2021 года впервые бренды компании водка "Перша Гильдия" и коньяк "KOBLEVO" приняли участие в BAROMETER International Bar Show 2021, который состоялся в Киеве в конце сентября. Это культовое международное мероприятие барного дела. Яркие брендированные бары и увлекательные коктейльные карты достойно выглядели среди мировых лидеров и заставили любителей и профессионалов обратить внимание на украинские бренды по-новому.

Бренд вина KOBLEVO был участником всех винных фестивалей в 2021 году и поразил украинцев новинками сухих вин: Pinot Grigio и Pinot Noir из линейки Reserve. В начале октября золотую медаль получило вино "Select Muscat Gold" в международном дегустационном конкурсе WINE&SPIRITS UKRAINE 2021. Винодельня KOBLEVO расположена в заповедной зоне между Черным морем и Тилигульским лиманом. Там, на площади более 2000 га растут лучшие сорта винограда, высаженные по европейскому стандарту 3333 куста на гектар. Это крупнейшие виноградники в Украине, из которых производится вино KOBLEVO (свыше 9% рынка по объемам производства).

Вермуты MARENGO дополнили ассортимент новинками: "Di Fiore" со вкусом красного апельсина и "Limonoverde" с легкой горчинкой лимонной цедры. Вермуты MARENGO занимают в категории более 26% рынка по объемам производства. С 2001 года это абсолютно натуральный напиток, который производится из настоя на основе 14 украинских трав и экстрактов плодов, даже таких экзотических, как манго, личи, ананас, маракуйя и т.п.

Компания также успешно развивает направление импорта. Из года в год импорт демонстрирует рост и 2021 не стал исключением. За 10 месяцев импорт продукции увеличился более чем на 20% (vs 2020).

За 2021 год BAYADERA GROUP попала в рейтинг крупнейших компаний от изданий "FORBES", "Власть денег" и "Экономика+".

"Уже 30 лет мы с нашими потребителями всегда – и в радости, и в грусти. Нас выбирают, потому что мы – это настроение. И именно с нами любое событие станет значимым. Мы – это наши бренды, которые мы любим и развиваем. Благодаря нашим потребителям мы достигли лидерства в алкогольной отрасли Украины и стабильно удерживаем его", – подытожил Анатолий Корчинский.

Ссылка на юбилейное видео BAYADERA GROUP https://youtu.be/0gZhq1MVu-o

 

Bayadera Group: 30 лет вместе отмечаем моменты жизни

 

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Теги: Bayadera Group
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