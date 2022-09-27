Бесплатный вебинар для участников аукционов по приватизации

Эксперты площадки ООО "Украинская универсальная биржа" организовали бесплатный онлайн-семинар для участников приватизационных аукционов в системе Прозорро.Продажи. Ведь в сентябре стартовали первые торги по приватизации по новым правилам. И у потенциальных покупателей сразу возникло множество вопросов: "Что изменилось в процедуре подготовки к таким торгам и их проведению?", "Какие документы нужно сейчас загружать для участия?" и тому подобное. Ответы на все эти вопросы и другие возникающие у участников вы получите на вебинаре "Особенности приватизации в условиях военного положения" 29 сентября.

Так, по новым правилам приватизации изменены гарантийные взносы участников с 10% до 20% от стартовой цены лота и уменьшены сроки подачи предложений с 20-35 дней до 20-25 дней. А с внедрением новой технической процедуры проведения торгов период подачи предложений участниками второго, третьего и четвертого аукционов будут сокращены до 3-6 рабочих дней.

Также изменен список обязательных документов для участия в аукционе и порядок его завершения. Теперь договор купли-продажи будут заключать после оплаты стоимости лота.

Больше об изменениях в аукционах по приватизации вы узнаете на онлайн семинаре 29 сентября. Начало в 10.00. Участие бесплатное.

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