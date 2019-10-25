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25.10.2019, 13:16

Беспроводные колонки: мобильность любимой музыки

Беспроводные колонки: мобильность любимой музыки - Фото

Немного времени осталось до дня космических скидок — Черной пятницы

29 ноября ожидается снижение цен на технику, успейте порадовать себя и купить то, на что давно положили глаз. Если хотели приобрести хорошую беспроводную акустику по привлекательной стоимости, Черная Пятница — отличный шанс, возможно, этот товар вы найдете с большой скидкой. Детали по ссылке - https://comfy.ua/black-friday-2019.html .

Далее мы расскажем о топовых моделях 2019 года, чтобы помочь вам с выбором устройства.

Популярные портативные гаджеты

JBL Charge 4 Black — время автономной работы до 20 часов. Корпус изготовлен из пластика. При размерах 220х95х93 мм весит колонка 0,96 кг. Акустика защищена от попадания пыли и влаги по стандарту IPX7, а значит, вы можете плавать в бассейне и слушать любимую музыку одновременно. 

JBL Go 2 — компактность и мощность в одном флаконе. Работает через Bluetooth и поддерживает расстояние до 10 метров от смартфона или другого устройства. Габариты аксессуара: ШхВХГ — 71,2х86х31,6 мм, вес —184 грамма. 

Divoom Voombox-Power — выполняет функцию Power Bank, так что не бойтесь, что ваш смартфон внезапно разрядится. Время работы — до 8 часов, а еще есть возможность приема входящих вызовов. 

Sony SRS-XB21 Black (SRSXB21B.RU2) — компактная модель с подсветкой, синхронной с ритмом композиций, и технологией усиленных басов EXTRA BASS погружает в невероятную атмосферу вечеринки на любой локации. Уникальный режим «живого» трехмерного звука LIVE SOUND создает превосходное звучание в помещении. 

JBL PartyBox 300 — беспроводная акустическая система идеально подходит для вечеринок. Лаконичный дизайн подойдет под любой интерьер, а размеры аксессуара: ШхВХГ — 310х320х690 мм. Гости придут в восторг от чистоты звучания музыки, которой можно наслаждаться до 18 часов. 

Marshall Portable Speaker Kilburn II Black — неповторимый дизайн, передающий дух Marshall, сочетается с высочайшей громкостью в своем классе. Этот увесистый и прочный портативный гаджет с аккумулятором на 20 часов работы четко воспроизводит в расширенном диапазоне высокий частоты, а также средний и глубокий басс. Кстати, настраивать частоты, басы и громкость вы можете самостоятельно с помощью регуляторов, согласно вашему тонкому слуху. 

Ориентируйтесь на цену, чем она выше, тем качественнее звучание. Comfy.ua поддерживает Черную пятницу, поэтому в этот день в магазине намечается обвал цен на определенные категории товаров.

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Теги: беспроводные колонки
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