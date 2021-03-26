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26.03.2021, 17:45

Безпека ЛТД: Физическая охрана – безопасность превыше всего!

Безпека ЛТД: Физическая охрана – безопасность превыше всего! - Фото

Компания "Безпека ЛТД" предлагает услуги физической охраны любого формата

Физическая охрана – это организация системы безопасности на объекте, действия по охране массовых мероприятий и товарно-материальных ценностей, защита жизни и здоровья людей. Сотрудники охраны лично пребывают на объекте и защищают его от опасностей – проникновения злоумышленников, повреждения имущества и прочих опасных или нестандартных ситуаций.

Компания "Безпека ЛТД" предлагает услуги физической охраны любого формата:

  • охрана офисов и частных домов – стационарные охранные посты, беспроводные системы сигнализации и выезд мобильной группы для обеспечения безопасности;
  • охрана банков -  физическая охрана натерритории финансовых учреждений подготовленными сотрудниками с соответствующей экипировкой и вооружением;
  • охрана кафе и ресторанов – обеспечение безопасности на входе и внутренней территории объекта;
  • охрана заводов и фабрик – организация пропускного режима на предприятии, установка суточного поста охраны или вахтовый метод работы;
  • охрана массовых мероприятий – концертов, вечеринок, спортивных соревнований;
  • круглосуточная сторожевая охрана – выставление постов, патрулирование территории объекта;
  • сопровождение и охрана грузов – обеспечение безопасности груза на пути следования.

Физическая охрана должна быть профессиональной. Для начала работы необходимо досконально изучить территорию объекта и все его особенности – планировку помещения, внутренние коммуникации и прочие нюансы. Необходимо составить саму концепцию физической охраны и акт приёма объекта под охрану, где и будут уточнены все нюансы. Все они согласовываются с заказчиком, учитываются его индивидуальные пожелания, и только после этого начинается разработка инструкции для разрешения ситуаций и ставятся задачи сотрудникам. И лишь потом устанавливаются посты охраны или формируется группа сопровождения – это гарантия того, что работа охранников https://bezpeka-ltd.com/ru/ будет действительно эффективной.

Управление нарядами охраны должно осуществляться централизованно. В случае опасности действия с группами реагирования и полицейскими патрулями должно быть согласованным.

Физическая охрана – это неотъемлемая часть безопасной жизни или деятельности предприятия. Если вы владелец магазина, бизнес-центра или крупной компании, позаботьтесь об обеспечении безопасности своих сотрудников и собственной жизни. Организуйте эффективную физическую охрану, чтобы любое мероприятие и работа сотрудников проходила безопасно и без неприятных сюрпризов!

 

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Теги: охранники, Безпека ЛТД
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