UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
12.05.2023, 16:20

БФ "Майбутнє – дітям" и Фонд Kepaky начали новый сезон Olympic Dreams

Цей матеріал також доступний українською
БФ "Майбутнє – дітям" и Фонд Kepaky начали новый сезон Olympic Dreams - Фото

В рамках проекта Olympic Dreams на Кипре находится около 150 детей-спортсменов из пострадавших регионов Украины

В честь официального открытия второго сезона проекта Olympic Dreams на Кипре в г. Лимассол состоялось благотворительное мероприятие от БФ "Майбутнє – дітям" и Фонда Kepaky.

С кипрской стороны торжества посетили Первая Леди Кипра Филиппа Карсера Кристодулидес, основатель Фонда Kepaky Андреас Софоклеус, председатель Кипрской спортивной организации (CSO) Андреас Михайлидис, президент Кипрской футбольной ассоциации Георгиос Кумас и член правления Фонда Kepaky Кристина Софоклеус.

Фото: первая леди Республики Кипр Филиппа Карсера Кристодулидес и меценат, основатель проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко

Со стороны Украины в мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский, меценат и основатель проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко, в видеообращении с благодарностью Кипру выступил президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт. Также мероприятие посетили вице-президент Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Олег Орехов,  депутат Ирпенского городского совета, военнослужащая Елена Павлова, представители отделения НОК Украины в Киевской области Карен Балаян и Александра Старкова, CEO проекта Olympic Dreams Александра Новикова.

"Кипр с радостью помогает украинским детям и юным спортсменам, – отметила в своем выступлении первая леди Республики Кипр Филиппа Карсера Кристодулидес, – Мы всегда рады поддержать украинских детей, особенно в это трудное время".

В рамках проекта Olympic Dreams на Кипре находится около 150 детей-спортсменов из пострадавших регионов Украины. Они представляют 6 видов спорта: дзюдо, тхэквондо, футбол, фехтование, художественную гимнастику и легкую атлетику.

 

"Идея создания проекта международных спортивных лагерей пришла к нам весной 2022 года, когда мы поняли, что наши спортсмены остались без спортивной инфраструктуры, – рассказал инициатор проекта Анатолий Бойко. – А спорт не прощает пауз. Это стало движущей точкой для начала лагерей". 

Нынешний кемп – уже четвертый с начала действия проекта. Кипр, вслед за Грецией, стал третьей страной, которая поддержала проект Olympic Dreams, и первой, которая проводит спортивный лагерь второй раз подряд. Всего за все время около 500 украинских спортсменов прошли тренировки в безопасных условиях, смогли подготовиться к ответственным турнирам и соревнованиям и не раз поднять флаг Украины на международной арене.

"Мы с нашим фондом уже второй раз поддерживаем украинских детей на Кипре, – отметил основатель Фонда Kepaky Андреас Софоклеус, – и планируем  масштабировать эту поддержку и на будущее". 

Первая смена на Кипре проекта Olympic Dreams проходила в январе-феврале этого года – тогда в спортивном лагере в течение двух месяцев тренировались 50 украинских молодых дзюдоистов. 

Участники благотворительного мероприятия в Лимассоле имели возможность приобрести украинские сувениры, все вырученные средства за которых пошли на поддержку проекта Olympic Dreams.

Ведущими торжественного мероприятия были известные Марыся Горобец и Владимир Остапчук.  

Напомним, проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams был основан в 2022 году при поддержке НОК Киевской области, Посольства Украины в Греческой Республике и Республике Кипр, а также личной инициативы мецената БФ "Майбутнє — дітям" Анатолия Бойко. Главная цель проекта – поддержка олимпийского резерва Украины.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: БФ Майбутнє – дітям, фонд Kepaky, Olympic Dreams
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 