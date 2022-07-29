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29.07.2022, 15:10

БФ Майбутнє – дітям и НОК Украины организовали спортивные соревнования в Греции для детей

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БФ Майбутнє – дітям и НОК Украины организовали спортивные соревнования в Греции для детей - Фото

БФ "Майбутнє – дітям" и НОК Украины организовали спортивные соревнования в Греции для детей из пострадавших регионов Украины

26 июля Национальный олимпийский комитет Украины при поддержке украинского Благотворительного Фонда "Майбутнє – дітям" и мецената Анатолия Бойко организовали международный проект "Олимпийские мечты 2022" с товарищеским турниром по дзюдо среди спортсменов из Украины, Греции и Кипра.

Торжественное открытие турнира по дзюдо "Олимпийские мечты 2022" состоялось в Лутраки (Греция) в Молодежном спортивно-тренировочном центре Sport Camp при поддержке Sport Village и Kepaky, волонтерской организации Кипра, которая поддерживает украинских переселенцев на острове и спонсирует киприотскую делегацию для участия в турнире.

"Сегодня сохранение детей – главная задача. Мы стремимся не только спасти их жизнь, но и создать возможности для их развития. И проект "Олимпийские мечты 2022", который нам удалось организовать вместе с НОК Украины и Фондом "Майбутнє – дітям", является частью той системной работы, которую мы наладили ради достижения этой цели. Я рад, что, несмотря на войну, дети получили возможность провести это лето под мирным небом, занимаясь спортом и соревнуясь друг с другом. Верю, что эти дети в будущем станут достойными представителями Украины на всех спортивных площадках мира", – отметил Анатолий Бойко.

Меценат благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" Анатолий Бойко 

На мероприятии присутствовали почетные гости: президент Федерации дзюдо Греции, представители НОК Украины, представители Фонда "Майбутнє – дітям", представители муниципалитета, федерации дзюдо Кипра, а также выдающиеся спортсмены.

Президент Федерации дзюдо Греции Мичаилидис Димитриос, меценат благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" Анатолий Бойко, участник Олимпийских игр 1996 года и представитель НОК Украины в Киевской области Карен Балаян

Также был организован 2-месячный учебно-тренировочный лагерь в Греции для детей из пострадавших регионов Украины, в частности, городов Ирпень, Буча и Гостомель при поддержке Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям", а также предпринимателя и мецената Анатолия Бойко.



Для справки:

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" до войны заботился о детях, нуждавшихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской Гимназии. Начиная с 2021 года, работники Фонда и Гимназии оказали помощь более 300 детям и взрослым. Однако с началом войны на территории Гимназии были размещены внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома. Команда Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" – это команда активистов, положившая начало и реализует проект общественной организации "Развитие IT образования", который поддерживает молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.

Информация и реквизиты:

Email: [email protected] 
Сайт: https://maydit.com.ua 
Facebook: https://www.facebook.com/futuretochildren 
Instagram: https://www.instagram.com/future2children

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Теги: БФ Майбутнє – дітям, НОК Украины
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