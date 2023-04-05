БФ "Майбутнє – дітям" принял участие в благотворительном вечере "Повернемо дітям спорт"

Одним из первых мероприятий, направленных на реализацию Меморандумов, подписанных БФ "Майбутнє – дітям" с Министерством молодежи и спорта, БФ "Для Українців" и городскими властями г. Ирпеня, стал благотворительный вечер, посвященный сбору средств на восстановление детско-юношеской спортивной школы города Ирпень.

Участниками мероприятия "Повернемо дітям спорт" стали многочисленные благотворители, волонтеры, члены правительства, народные депутаты, дипломаты, спортсмены, руководители Минмолодежьспорт и НОК Украины в Киевской области, представители ведущих украинских брендов и шоу-бизнеса. Среди них были и амбассадоры проекта международных спортивных лагерей Olympic Dreams, основанного Фондом.

"Работа по сохранению нашего олимпийского резерва – это цель проекта Olympic Dreams, – отметил предприниматель и меценат Анатолий Бойко, благодаря которому был основан проект. – Восстанавливая детские и юношеские спортивные школы, организовывая проведение международных спортивных лагерей, мы предоставляем возможность юным олимпийцам сохранить непрерывный тренировочный процесс и принять участие в соревнованиях самого высокого уровня".

Сейчас очередная группа юных украинских спортсменов готовится к новой поездке. Уже второй раз спортсмены продолжат свои тренировки в рамках проекта Olympic Dreams на гостеприимной земле Кипра при содействии фонда Kepaky Andreas Sofocleous.

"Мы не знаем, сколько еще будет продолжаться война. Но мы не имеем право останавливать жизнь. Спортсмены должны тренироваться, музыканты – репетировать, ученые – исследовать и разрабатывать. Дети и молодежь совсем скоро будут восстанавливать страну, поэтому крайне важно уже сейчас давать им полноценную возможность развиваться качественно. Поэтому я рад присоединиться к такому благому делу", – отметил амбассадор Olympic Dreams автор и исполнитель Дмитрий Шуров (Pianобой).

На мероприятии презентовали план восстановления детско-юношеской спортивной школы, выставку картин "Разрушенный Ирпень", коллекции от ведущих украинских брендов. Состоялся благотворительный аукцион.

"Ирпеньская ДЮСШ очень пострадала от вражеских обстрелов. Все, что осталось от комплекса – это один спортивный зал. Более 4 тысяч детей Ирпеня потеряли возможность заниматься спортом и поддерживать физическое здоровье. Верю, что совместными усилиями мы восстановим ДЮСШ и вернем детям спорт! Спасибо всем неравнодушным людям, кто присоединился к нашей инициативе!" – обратилась секретарь Ирпеньского городского совета Анжела Макеева.

"Спорт не прощает пауз, – подчеркнула призер мира по дзюдо Александра Старкова, амбассадор проекта Olympic Dreams. – Поэтому крайне важно, для сохранения спортивной нации, обеспечить молодежь возможностью профессиональных занятий, не прерываясь даже на войну. И уже в ближайшем будущем мы увидим яркие победы наших юных олимпийцев!"

Проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams был основан летом 2022 года при поддержке НОК Киевской области, Посольства Украины в Греческой Республике и личной инициативы мецената и соучредителя ОО "Развитие IT образования" Анатолия Бойко. Главная цель проекта – поддержка олимпийского резерва страны и обеспечение юных спортсменов из пострадавших регионов Украины безопасным тренировочным процессом в дружественных соседних странах.

Результатом летнего кемпа стали 9 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей украинских спортсменов, а после лагеря они взяли еще 8 медалей на официальных международных турнирах и 7 – на чемпионатах Украины.

В феврале 2023 года очередная группа спортсменов тренировалась на территории Республики Кипр и присоединилась к международным соревнованиям по дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, в которых 8 стран мира были представлены более 700 участниками. В пяти возрастных категориях украинские дзюдоисты, воспитанники Олимпийского колледжа под руководством заслуженного тренера Украины Карена Балаяна и тренера Александры Старковой завоевали 30 медалей: 14 из которых золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.