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11.01.2022, 12:29

Биржевые торги древесиной в декабре: более 2000 участников на УУБ

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Биржевые торги древесиной в декабре: более 2000 участников на УУБ - Фото

Последний месяц 2021 года стал для Украинской универсальной биржи довольно интересным на рынке древесины.

В течение декабря к продаже был представлен ресурс лесных хозяйств Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Львовской, Закарпатской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, а также Луганской и Донецкой областей, в общей сложности 614 тыс. куб.

Благодаря удачным маркетинговым активностям, удобству и доступности сервисов к торгам на ООО "Украинская универсальная биржа" только за декабрь приобщились более 2000 предприятий, что обеспечило продажу почти 86% выставленного ресурса.

В ходе торгов стоимость реализованной древесины увеличилась в среднем на 14%. В целом благодаря эффективным биржевым механизмам лесхозы заработали в декабре почти 1,67 млрд грн, что будет значительно способствовать дальнейшему восстановлению и развитию лесов в этих регионах.

"В целом 2021 год можно назвать удачным для Украинской универсальной биржи, поскольку сразу по нескольким направлениям торгов мы стали лидерами в Украине. Особенно приятно, что наши наработки дали хороший результат уже в контексте лесной отрасли. Мы и дальше будем работать над улучшением наших сервисов (от программного обеспечение к качеству службы поддержки) с целью удовлетворения участников рынка нашими услугами. Очевидно, что в 2021 году биржевой рынок древесины стал на прозрачный и эффективный путь развития", – отметил Серей Гладкий, директор ООО "Украинская универсальная биржа".

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Теги: Украинская универсальная биржа
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