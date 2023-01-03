Биржи-лидеры системы Прозорро.Продажи

В течение 2022 года в системе онлайн аукционов состоялось почти 20 тысяч успешных торгов, по результатам которых организаторы получили доход более чем в 10 млрд грн. А это почти на 40% больше выставленной стоимости активов на торги. В денежном эквиваленте – это около 3 миллиардов дополнительных средств, получивших бюджеты разных уровней благодаря добропорядочной конкуренции на прозрачных аукционах.

Лидерами по поступлениям в бюджеты стали площадки ООО "Украинская энергетическая биржа" (1,57 млрд грн), ООО "Украинская универсальная биржа" (1,39 млрд грн) и ООО "Национальная электронная биржа" (0,96 млрд грн). Биржи-лидеры – члены Ассоциации "Биржевые и электронные площадки". А ООО "Украинская энергетическая биржа" и ООО "Украинская универсальная биржа" входят еще в тройку лицензированных бирж в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Лидеры-маркетплейсы втроем охватили почти 40% всех торгов по уровню доходов. Победители, которых привлекали и помогали готовиться на этих площадках, оплатили почти 4 млрд грн организаторам аукционов. А это преимущественно органы местного самоуправления и государственные структуры.

"Мы прожили достаточно трудный год. Однако прошли его достойно – начиная от глобального, что Украина освобождает свои территории от оккупантов и заканчивая рабочими моментами, что электронные площадки не приостанавливали свою деятельность ни дня. В военных условиях они продолжали работать, развивая и адаптируя рынки к новым условиям, поддерживая армию и экономику страны", – заключает директор Ассоциации Олег Падалка.