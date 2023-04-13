BTC прогноз на 2023, 2025 и 2030 от экспертов Traders Union

Bitcoin (BTC) – это первая, можно сказать, эталонная криптовалюта, появившаяся в 2009 году и с тех пор ставшая популярной среди инвесторов и торговцев. Биткоин называют "цифровым золотом" и используют для защиты своих накоплений от инфляции. Несмотря на высокую волатильность, многие называют Биткоин защищенным активом.

За последние несколько лет эта криптовалюта пережила значительные изменения в своей стоимости, и эти изменения заинтересовали финансовых экспертов Traders Union, которые опубликовали BTC прогноз на ближайшие годы.

Прогноз был составлен на основе данных известных аналитических платформ, а также собственного анализа причин, которые могут способствовать изменению стоимости криптовалюты.

Впрочем, потенциальным инвесторам следует учитывать не только прогнозы экспертов, но и то, что ценовая динамика Биткоина зависит от многих сопутствующих факторов. В частности, это популярность BTC среди инвесторов и торговцев, а также тех людей, которые используют его в качестве платежного инструмента.

Другим важным фактором является регулирование Биткоина в разных странах мира. В некоторых странах криптовалюты не регулируются, а в других они подвергаются строгому контролю. Уровень регулирования Биткоина может влиять на его стоимость.

Также важным фактором является технический аспект криптовалюты. Например, если у Биткоина возникнут технические проблемы или если будет найдена какая-либо уязвимость в системе, это может сказаться на его курсе.

Что думают аналитики TU о будущей цене Биткоина?

По мнению экспертов TU, у монеты большой потенциал роста. Этому будут способствовать:

Увеличение принятия первой криптовалюты как нового финансового актива со стороны классических финансовых компаний и корпораций;

Легализация BTC на законодательном уровне в ряде государств.

Легализация Биткоина как официального платежного средства в некоторых странах мира в случае положительного опыта Сальвадора;

Дальнейшее активное развитие надстройки Lightning Network, позволяющей решить такие проблемы Биткоина как высокая стоимость комиссий и низкая скорость транзакций.

Согласно прогнозу TU BTC может стоить:

в 2023 году – $52622.5;

в 2025 году – $99231;

в 2030 году – $506980.2;

в 2034 году – $872030.

Какие еще факты указывают на то, что Биткоин может вырасти?

Биткоин, вероятно, будет расти в ближайшее время еще и потому, что сейчас многие инвесторы и финансовые эксперты поддерживают эту криптовалюту и верят в ее потенциал. Например, Илон Маск – основатель SpaceX и Tesla, заявлял, что Биткоин является "лучшим вариантом, чем наличные" и "надежной защитой от инфляции". Также известный финансовый эксперт Рэй Далио заявил, что Биткоин может стать важным активом в будущем.

Конечно, прогноз Биткоина на ближайшие годы является ориентировочным и нужно помнить, что стоимость криптовалют может изменяться в зависимости от многих факторов. Однако такой прогноз может быть полезен тем, кто хочет принимать аргументированные решения и инвестировать с минимальными рисками.

Финансовые аналитики TU также дали несколько советов трейдерам по инвестициям в другие криптовалюты. Они подготовили экспертный материал на тему того, в какую криптовалюту инвестировать. В частности, там говорится, что инвестиционные решения должен принимать только сам трейдер, а советы экспертов следует использовать только как опорную информационную поддержку. По мнению TU, наиболее перспективными криптовалютами для инвестирования в 2023 году станут Эфириум, Лайткоин и Polkadot.