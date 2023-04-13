UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
13.04.2023, 14:50

BTC прогноз на 2023, 2025 и 2030 от экспертов Traders Union

Цей матеріал також доступний українською
BTC прогноз на 2023, 2025 и 2030 от экспертов Traders Union - Фото

Прогноз был составлен на основе данных аналитических платформ, а также собственного анализа причин, которые могут влиять на стоимость криптовалюты

Bitcoin (BTC) – это первая, можно сказать, эталонная криптовалюта, появившаяся в 2009 году и с тех пор ставшая популярной среди инвесторов и торговцев. Биткоин называют "цифровым золотом" и используют для защиты своих накоплений от инфляции. Несмотря на высокую волатильность, многие называют Биткоин защищенным активом. 

За последние несколько лет эта криптовалюта пережила значительные изменения в своей стоимости, и эти изменения заинтересовали финансовых экспертов Traders Union, которые опубликовали BTC прогноз на ближайшие годы. 

Прогноз был составлен на основе данных известных аналитических платформ, а также собственного анализа причин, которые могут способствовать изменению стоимости криптовалюты.  

Впрочем, потенциальным инвесторам следует учитывать не только прогнозы экспертов, но и то, что ценовая динамика Биткоина зависит от многих сопутствующих факторов. В частности, это популярность BTC среди инвесторов и торговцев, а также тех людей, которые используют его в качестве платежного инструмента.

Другим важным фактором является регулирование Биткоина в разных странах мира. В некоторых странах криптовалюты не регулируются, а в других они подвергаются строгому контролю. Уровень регулирования Биткоина может влиять на его стоимость.

Также важным фактором является технический аспект криптовалюты. Например, если у Биткоина возникнут технические проблемы или если будет найдена какая-либо уязвимость в системе, это может сказаться на его курсе.

Что думают аналитики TU о будущей цене Биткоина?

По мнению экспертов TU, у монеты большой потенциал роста. Этому будут способствовать:

  • Увеличение принятия первой криптовалюты как нового финансового актива со стороны классических финансовых компаний и корпораций;
  • Легализация BTC на законодательном уровне в ряде государств.
  • Легализация Биткоина как официального платежного средства в некоторых странах мира в случае положительного опыта Сальвадора;
  • Дальнейшее активное развитие надстройки Lightning Network, позволяющей решить такие проблемы Биткоина как высокая стоимость комиссий и низкая скорость транзакций. 

Согласно прогнозу TU BTC может стоить:

  • в 2023 году – $52622.5;
  • в 2025 году – $99231;
  • в 2030 году – $506980.2;
  • в 2034 году – $872030.

Какие еще факты указывают на то, что Биткоин может вырасти?

Биткоин, вероятно, будет расти в ближайшее время еще и потому, что сейчас многие инвесторы и финансовые эксперты поддерживают эту криптовалюту и верят в ее потенциал. Например, Илон Маск – основатель SpaceX и Tesla, заявлял, что Биткоин является "лучшим вариантом, чем наличные" и "надежной защитой от инфляции". Также известный финансовый эксперт Рэй Далио заявил, что Биткоин может стать важным активом в будущем. 

Конечно, прогноз Биткоина на ближайшие годы  является ориентировочным и нужно помнить, что стоимость криптовалют может изменяться в зависимости от многих факторов. Однако такой прогноз может быть полезен тем, кто хочет принимать аргументированные решения и инвестировать с минимальными рисками. 

Финансовые аналитики TU также дали несколько советов трейдерам по инвестициям в другие криптовалюты. Они подготовили экспертный материал на тему того, в какую криптовалюту инвестировать. В частности, там говорится, что инвестиционные решения должен принимать только сам трейдер, а советы экспертов следует использовать только как опорную информационную поддержку. По мнению TU, наиболее перспективными криптовалютами для инвестирования в 2023 году станут Эфириум, Лайткоин и Polkadot.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Bitcoin, Traders Union
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 