Быстрые тесты от МедБиоАльянс - простое использование и высокий уровень точности

Экспресс-тестирование используют для выявления маркеров различных заболеваний, в том числе и инфекционных. Это важный этап предотвращения распространения опасных болезней, передающихся респираторным, контактным и половым путем.
Компания «МедБиоАльянс» использует современные технологии и диагностические реагенты, выпуская экспресс тесты, демонстрирующие высокий уровень точности.
«МедБиоАльянс» уже более десяти лет обеспечивает быстрыми тестами украинские клиники и лаборатории. Также тест-системы можно использовать в домашних условиях: вам не понадобятся специальные знания и умения, чтобы сделать быстрые тесты, ведь вся необходимая информация указана в подробной понятной инструкции. Медицинские изделия можно хранить в течение длительного времени в обычных «домашних» условиях – при стандартной комнатной температуре, влажности и т.
Если вы используете тесты дома, обязательно сообщите семейному врачу полученные результаты (даже если тест не показывает наличие маркеров, указывающих на определенные заболевания) и получите консультацию по дальнейшему плану действий.
Тестовые системы компании содержат все необходимые реагенты для мгновенного тестирования, а также сопроводительные материалы (наконечники, бланки, ванночки и т.д.). Отдельные наборы оснащены тест-системами различных цветов. Это облегчает визуальный контроль, а также позволяет избежать ошибок на стадии определения результата. Компоненты большинства медицинских тестов готовы к использованию без предварительной подготовки. Продукция укомплектована тест-кассетами и тест-полосками.
В каталоге интернет-магазина «МедБиоАльянс» вы найдете медицинские тесты для определения:
Простой принцип использования и доступная цена позволяют быстро проводить тестирование и своевременно начинать лечение сложных заболеваний. «МедБиоАльянс» обеспечит быструю доставку продукции в любой регион Украины, а квалифицированные менеджеры ответят на все ваши вопросы.