Быстрые тесты от МедБиоАльянс - простое использование и высокий уровень точности

Экспресс-тестирование используют для выявления маркеров различных заболеваний, в том числе и инфекционных. Это важный этап предотвращения распространения опасных болезней, передающихся респираторным, контактным и половым путем.

Компания «МедБиоАльянс» использует современные технологии и диагностические реагенты, выпуская экспресс тесты, демонстрирующие высокий уровень точности.

Продукция фирмы соответствует международным стандартам качества.

На производстве внедрена система управления качеством согласно стандарту ДСТУ EN ISO 13485.

Компания использует реагенты высокого качества от лучших мировых поставщиков.

«МедБиоАльянс» уже более десяти лет обеспечивает быстрыми тестами украинские клиники и лаборатории. Также тест-системы можно использовать в домашних условиях: вам не понадобятся специальные знания и умения, чтобы сделать быстрые тесты, ведь вся необходимая информация указана в подробной понятной инструкции. Медицинские изделия можно хранить в течение длительного времени в обычных «домашних» условиях – при стандартной комнатной температуре, влажности и т.

Если вы используете тесты дома, обязательно сообщите семейному врачу полученные результаты (даже если тест не показывает наличие маркеров, указывающих на определенные заболевания) и получите консультацию по дальнейшему плану действий.

Какие заболевания могут обнаружить быстрые медицинские тесты?

Тестовые системы компании содержат все необходимые реагенты для мгновенного тестирования, а также сопроводительные материалы (наконечники, бланки, ванночки и т.д.). Отдельные наборы оснащены тест-системами различных цветов. Это облегчает визуальный контроль, а также позволяет избежать ошибок на стадии определения результата. Компоненты большинства медицинских тестов готовы к использованию без предварительной подготовки. Продукция укомплектована тест-кассетами и тест-полосками.

В каталоге интернет-магазина «МедБиоАльянс» вы найдете медицинские тесты для определения:

гепатитов и ВИЧ-инфекции

наркотиков;

урогенитальных, венерических и ТORCH инфекций;

беременности, овуляции и нарушений репродуктивной функции;

респираторно-легочных инфекций;

кардиологических заболеваний;

биохимических показателей мочи;

онкологических заболеваний.

Простой принцип использования и доступная цена позволяют быстро проводить тестирование и своевременно начинать лечение сложных заболеваний. «МедБиоАльянс» обеспечит быструю доставку продукции в любой регион Украины, а квалифицированные менеджеры ответят на все ваши вопросы.