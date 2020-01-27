Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
27.01.2020, 11:51

Cashinsky ускорил процесс получения кредита онлайн на карту

Cashinsky ускорил процесс получения кредита онлайн на карту - Фото

МФО Cashinsky снизила время оформления кредита онлайн на карту до 14 минут. Достичь такой скорости удалось за счет автоматизации ключевых этапов

Cashinsky – одна из самых популярных украинских микрофинансовых организаций. Она создала программу кредитования, идеально подходящую разным заемщикам, включая официально нетрудоустроенных и людей с плохой кредитной историей.

Ускоренное оформление кредита онлайн коснулось трех ключевых этапов: подачи заявки, ожидания ответа и погашения долга. Для получения денег в долг заемщику требуется паспорт, идентификационный код, банковская карта. Достаточно зарегистрироваться, заполнить анкету, подать заявку и получить займ.

На регистрацию и заполнение анкеты первый раз уйдет 10-15 минут. В дальнейшем можно подать заявку на кредит онлайн на карту без лишней траты время. Между подачей запроса и получением ответа проходит максимум 14 минут.

Такое минимальное время объясняется отсутствием необходимости подтверждать платежеспособность и показывать идеальную кредитную историю. Если нет серьезных просрочек и судебных разбирательств, а анкета правильно заполнена – запрос одобрят.

Последний этап – получение и возвращение заемных средств. Кредит онлайн приходит на карту сразу после одобрения заявки. Вернуть займ можно онлайн, использовав привязанную банковскую карту, через банковский перевод или платежные терминалы. Закрытие кредита через личный кабинет позволяет избежать комиссии, сохранить время на поездках и ожиданиях.

Что МФО Cashinsky предлагает украинским заемщикам?

Украинская микрофинансовая организация «Кэшинский» дает в долг от 800 до 10 000 гривен. Их нужно вернуть в течение 5-30 дней.

Займ онлайн можно взять на любые нужды:

  • оплата лечения;
  • приобретение лекарственных препаратов;
  • покупка новой техники или мебели;
  • покрытие аренды жилья;
  • оплата коммунальных услуг;
  • обучение в университете или на курсах;
  • путешествие в другую страну.

Процентная ставка по первому кредиту составляет 0,01% в день. Заемщик может сам рассчитать переплату по займу, используя кредитный калькулятор на главной странице. Это поможет убедиться в отсутствии скрытых платежей и комиссий на сервисе Cashinsky.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Cashinsky
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 