Cashinsky ускорил процесс получения кредита онлайн на карту

Cashinsky – одна из самых популярных украинских микрофинансовых организаций. Она создала программу кредитования, идеально подходящую разным заемщикам, включая официально нетрудоустроенных и людей с плохой кредитной историей.

Ускоренное оформление кредита онлайн коснулось трех ключевых этапов: подачи заявки, ожидания ответа и погашения долга. Для получения денег в долг заемщику требуется паспорт, идентификационный код, банковская карта. Достаточно зарегистрироваться, заполнить анкету, подать заявку и получить займ.

На регистрацию и заполнение анкеты первый раз уйдет 10-15 минут. В дальнейшем можно подать заявку на кредит онлайн на карту без лишней траты время. Между подачей запроса и получением ответа проходит максимум 14 минут.

Такое минимальное время объясняется отсутствием необходимости подтверждать платежеспособность и показывать идеальную кредитную историю. Если нет серьезных просрочек и судебных разбирательств, а анкета правильно заполнена – запрос одобрят.

Последний этап – получение и возвращение заемных средств. Кредит онлайн приходит на карту сразу после одобрения заявки. Вернуть займ можно онлайн, использовав привязанную банковскую карту, через банковский перевод или платежные терминалы. Закрытие кредита через личный кабинет позволяет избежать комиссии, сохранить время на поездках и ожиданиях.

Что МФО Cashinsky предлагает украинским заемщикам?

Украинская микрофинансовая организация «Кэшинский» дает в долг от 800 до 10 000 гривен. Их нужно вернуть в течение 5-30 дней.

Займ онлайн можно взять на любые нужды:

оплата лечения;

приобретение лекарственных препаратов;

покупка новой техники или мебели;

покрытие аренды жилья;

оплата коммунальных услуг;

обучение в университете или на курсах;

путешествие в другую страну.

Процентная ставка по первому кредиту составляет 0,01% в день. Заемщик может сам рассчитать переплату по займу, используя кредитный калькулятор на главной странице. Это поможет убедиться в отсутствии скрытых платежей и комиссий на сервисе Cashinsky.