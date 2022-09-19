Чем лучше утеплить дом снаружи перед грядущей зимой?

В этом году это особенно актуально из-за войны с россией и возможных энергетических проблем в Украине. Уже сегодня правительство призывает украинцев модернизировать отопительную систему, запасаться материалами для обогрева и утеплять свои дома. Для тех, кто выбрал последний вариант остро стоит вопрос, как это сделать лучше и с чего начать. Чтобы узнать больше по этому вопросу, Вы можете ознакомиться с ценой на утепление фасадов в Киеве и получить подробную консультацию у специалистов компании Alpindustriya.

Что вам даст наружное утепление фасада?

Выполнив утепление наружных стен вашего дома или квартиры, Вы решите сразу несколько проблем, связанных с недостаточной теплоизоляцией вашего здания, а именно:

• Значительно улучшится термоизоляция стен, благодаря чему ваше жилье будет прогреваться более эффективно, что очень актуально при ожидаемом снижении температуры внутри помещения с 19 до 16 градусов;

• Вы избавитесь от сырости и грибка на стенах, вызванных повышенной влажностью из-за конденсата, который образуется на недостаточно прогретых поверхностях.

Какое утепление для дома снаружи лучше?

После того как подготовительные работы были выполнены, следует выбрать

материал, который подойдет для утепления стен дома снаружи. Как правило, выбор покупателей останавливается на трех вариантах: минеральная вата, полистирол и пенопласт. Материалы имеют разные характеристики, и подойдут под разные типы стен.

Минеральная вата отличается высокой стойкостью к температурам, гибкостью, легкостью укладки, но при этом высокой паропроницаемостью. Также вата теряет свои изоляционные свойства при длительном контакте с влагой.

Экструдированный пенополистирол является более легким и дешевым материалом. Главное преимущество пенополистирола – низкое водопоглощение, гибкость и простота установки. По своим характеристикам экструдированный полистирол больше подходит для утепления цоколей и полов, чем для утепления фасадов.

Альтернативным вариантом экструдированному полистиролу и вате может стать пенопласт. Он имеет очень выгодные преимущества: хорошее теплосопротивление, влагостойкость, качественную адгезию к основаниям стены и более низкую цену.

Независимо от выбранного материала — утеплить дом снаружи перед грядущей зимой лучшее решение для домовладельцев. Этим Вы не только сэкономите деньги, но и позаботитесь о комфорте близких в столь непростое время!