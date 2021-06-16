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16.06.2021, 10:30

Чем отличаются офисные кресла для сотрудников и руководителей: обзор от "Маркет Мебели"

Чем отличаются офисные кресла для сотрудников и руководителей: обзор от "Маркет Мебели" - Фото
Источник фото: depositphotos.com

Разобравшись, чем отличаются офисные кресла для сотрудников и руководителей, остается определиться с выбором и оформить заказ

Просматривая каталог мебели для офиса, несложно отметить, что офисные кресла представлены очень широким модельным рядом. При этом все модели разделяются на две большие группы – для работников и для руководителей. Каждая из категорий имеет свои отличительные особенности.

Офисные кресла для сотрудников

К концу трудового дня офисные сотрудники часто начинают испытывать неприятные ощущения в области плечевого пояса и затылка, спинных мышц, поясницы. Поэтому первая задача, которую должно выполнять качественное офисное кресло в офис для работника – способствовать равномерному распределению нагрузки на спину, чтобы не сталкиваться с описанными выше неприятностями. В целом, речь идет про эргономичность мебели, которой производители добиваются, оснащая выпускаемые модели:

• спинками анатомической формы с поддержкой поясницы и возможностью регулировки высоты;

• удобными сиденьями средней степени жесткости, высота которых также может регулироваться;

• настраиваемыми под индивидуальные потребности и удобными подлокотниками;

• функциональными механизмами качания, позволяющими расслабиться, откинувшись на спинке.

Просматривая каталог одного из крупнейших в Украине мебельных интернет-магазинов "Маркет Мебели", несложно отметить, что кресла для руководителей также представлены очень широким модельным рядом. Тут в приоритете и удобство моделей, и солидный вид, поэтому они отличаются следующими характеристиками:

• дорогая отделка. Чаще всего – это натуральная кожа. Мебель среднего класса предлагается с отделкой из экокожи. Это практичный материал, который почти ничем не отличается от натурального аналога, но стоит дешевле;

• крупные спинка, сиденье, подлокотники, обеспечивающие мебели внушительный, солидный вид.

• дорогой и функциональный механизм качания. Он особо важен, если нужно купить офисное кресло для руководителя, который много времени проводит на рабочем месте.

Разобравшись, чем отличаются офисные кресла для сотрудников и руководителей, остается определиться с выбором и оформить заказ. Купить любую модель мебели можно с максимальным удобством, делая приобретение в интернет-магазине. С доставкой проблем не возникнет. В Киеве и Днепре она проводится курьером, в другие населенные пункты страны товар зачастую отправляется Новой Почтой.

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Теги: офисная мебель
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