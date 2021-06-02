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02.06.2021, 11:13

Чем топпер отличается от футона и как выбрать матрас для дивана?

Чем топпер отличается от футона и как выбрать матрас для дивана? - Фото

Выбрать удобный вариант, который подарит комфорт и не ударит по карману, может быть сложно

Казалось бы: что сложного в выборе удобного матраса для дивана? Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. На рынке – сотни предложений от разных брендов. Между собой матрасы отличаются по ценам и качеству, поэтому выбрать удобный вариант, который подарит комфорт и не ударит по карману, может быть сложно.

Принципиальные отличия

И топпер, и футон представляет собой тонкий матрас для дивана или кровати. И хотя визуально они похожи, отличия между ними существенные. Футоны изначально появились в Японии и использовались как отдельное спальное место или принадлежность премиум-класса. Обязательное условие – возможность скручивания изделия.

Что касается топпера, по сравнению с футоном, этот аксессуар появился относительно недавно. Такой матрас не предназначен для самостоятельного использования, а его основная задача – улучшение свойств и качеств спального места. В зависимости от цели, топпер обеспечивает более высокую жесткость или мягкость, также с его помощью можно выровнять диванный "рельеф".

В каких случаях целесообразно использование таких матрасов:

  • если в доме мало места;
  • нужно быстро сделать дополнительное спальное место;
  • при различных заболеваниях;
  • если спальное место стало неудобным или слишком жестким.

Если говорить о принципиальных отличиях, то футон представляет собой утолщенное многослойное изделие, а топпер – более тонкий, однослойный матрас. Покупка футона оправдана, если на диване присутствуют следы износа или различные дефекты в виде впадин, ям, сломанных пружин и т.д. Многослойное изделие – оптимальный вариант для "сглаживания" недостатков.

Для производства футонов могут использоваться:

  • хлопок;
  • шерсть;
  • лен;
  • кокос;
  • латекс;
  • пенополиуретан;
  • джут и т. д.

Что касается топперов, для их производства может использоваться пена с мемори-эффектом, сизаль, холлофайбер, пух и т.д. За счет многослойности футоны относятся к категории универсальных матрасов.

Особенности выбора

Что нужно учитывать при покупке матраса:

  1. Собственные предпочтения и отличительные особенности спального места.
  2. Покупка более жесткого матраса целесообразна в том случае, если на диване есть впадины, а спальное место необходимо сделать более комфортным.
  3. Качество и характеристики спальных аксессуаров зависят от материалов, использованных при изготовлении. В зависимости от цели, подбирается более жесткий или мягкий наполнитель.
  4. Ткань чехла. Старайтесь выбирать модели, изготовленные из безопасных или гипоаллергенных материалов.
  5. Ознакомьтесь с характеристиками топпера или футона. Важно, чтобы максимально допустимая нагрузка на матрас была больше вашего веса. В противном случае изделие износится быстрее.

Одними из самых удобных считаются матрасы с эффектом памяти. За счет пористой структуры изделие быстро принимает форму тела спящего, повторяя его физиологические изгибы и контуры. Благодаря плавной трансформации предотвращается травматическая нагрузка на скелет.

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Теги: топпер, футон, матрас
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