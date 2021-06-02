Чем топпер отличается от футона и как выбрать матрас для дивана?

Казалось бы: что сложного в выборе удобного матраса для дивана? Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. На рынке – сотни предложений от разных брендов. Между собой матрасы отличаются по ценам и качеству, поэтому выбрать удобный вариант, который подарит комфорт и не ударит по карману, может быть сложно.

Принципиальные отличия

И топпер, и футон представляет собой тонкий матрас для дивана или кровати. И хотя визуально они похожи, отличия между ними существенные. Футоны изначально появились в Японии и использовались как отдельное спальное место или принадлежность премиум-класса. Обязательное условие – возможность скручивания изделия.

Что касается топпера, по сравнению с футоном, этот аксессуар появился относительно недавно. Такой матрас не предназначен для самостоятельного использования, а его основная задача – улучшение свойств и качеств спального места. В зависимости от цели, топпер обеспечивает более высокую жесткость или мягкость, также с его помощью можно выровнять диванный "рельеф".

В каких случаях целесообразно использование таких матрасов:

если в доме мало места;

нужно быстро сделать дополнительное спальное место;

при различных заболеваниях;

если спальное место стало неудобным или слишком жестким.

Если говорить о принципиальных отличиях, то футон представляет собой утолщенное многослойное изделие, а топпер – более тонкий, однослойный матрас. Покупка футона оправдана, если на диване присутствуют следы износа или различные дефекты в виде впадин, ям, сломанных пружин и т.д. Многослойное изделие – оптимальный вариант для "сглаживания" недостатков.

Для производства футонов могут использоваться:

хлопок;

шерсть;

лен;

кокос;

латекс;

пенополиуретан;

джут и т. д.

Что касается топперов, для их производства может использоваться пена с мемори-эффектом, сизаль, холлофайбер, пух и т.д. За счет многослойности футоны относятся к категории универсальных матрасов.

Особенности выбора

Что нужно учитывать при покупке матраса:

Собственные предпочтения и отличительные особенности спального места. Покупка более жесткого матраса целесообразна в том случае, если на диване есть впадины, а спальное место необходимо сделать более комфортным. Качество и характеристики спальных аксессуаров зависят от материалов, использованных при изготовлении. В зависимости от цели, подбирается более жесткий или мягкий наполнитель. Ткань чехла. Старайтесь выбирать модели, изготовленные из безопасных или гипоаллергенных материалов. Ознакомьтесь с характеристиками топпера или футона. Важно, чтобы максимально допустимая нагрузка на матрас была больше вашего веса. В противном случае изделие износится быстрее.

Одними из самых удобных считаются матрасы с эффектом памяти. За счет пористой структуры изделие быстро принимает форму тела спящего, повторяя его физиологические изгибы и контуры. Благодаря плавной трансформации предотвращается травматическая нагрузка на скелет.