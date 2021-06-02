Чем топпер отличается от футона и как выбрать матрас для дивана?

Казалось бы: что сложного в выборе удобного матраса для дивана? Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. На рынке – сотни предложений от разных брендов. Между собой матрасы отличаются по ценам и качеству, поэтому выбрать удобный вариант, который подарит комфорт и не ударит по карману, может быть сложно.
И топпер, и футон представляет собой тонкий матрас для дивана или кровати. И хотя визуально они похожи, отличия между ними существенные. Футоны изначально появились в Японии и использовались как отдельное спальное место или принадлежность премиум-класса. Обязательное условие – возможность скручивания изделия.
Что касается топпера, по сравнению с футоном, этот аксессуар появился относительно недавно. Такой матрас не предназначен для самостоятельного использования, а его основная задача – улучшение свойств и качеств спального места. В зависимости от цели, топпер обеспечивает более высокую жесткость или мягкость, также с его помощью можно выровнять диванный "рельеф".
В каких случаях целесообразно использование таких матрасов:
Если говорить о принципиальных отличиях, то футон представляет собой утолщенное многослойное изделие, а топпер – более тонкий, однослойный матрас. Покупка футона оправдана, если на диване присутствуют следы износа или различные дефекты в виде впадин, ям, сломанных пружин и т.д. Многослойное изделие – оптимальный вариант для "сглаживания" недостатков.
Для производства футонов могут использоваться:
Что касается топперов, для их производства может использоваться пена с мемори-эффектом, сизаль, холлофайбер, пух и т.д. За счет многослойности футоны относятся к категории универсальных матрасов.
Что нужно учитывать при покупке матраса:
Одними из самых удобных считаются матрасы с эффектом памяти. За счет пористой структуры изделие быстро принимает форму тела спящего, повторяя его физиологические изгибы и контуры. Благодаря плавной трансформации предотвращается травматическая нагрузка на скелет.