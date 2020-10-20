Что нужно знать о ремонте под ключ

Ремонт можно пережить без стресса, если доверить его команде профессионалов. Заказывая не отдельные услуги, а ремонт под ключ во Львове, вам больше не придется заниматься поиском мастеров для каждого вида работ и координировать их действия, решать вопросы по поставке нужных материалов и вывоза мусора. Все, что вам нужно – подробно продумать с дизайнером будущий внешний вид вашей квартиры, вовремя оплатить и ждать результат в четко установленные сроки.

Что такое ремонт под ключ

Сразу отметим: ремонт под ключ может зацепить как все помещение, так и его отдельную комнату. Неизменно лишь одно: компания-подрядчик выполняет полностью все работы, в то время как заказчику не нужно вообще вмешиваться в процесс: искать отдельных исполнителей, которые занимаются евроремонтом стен, работают с электричеством или укладывают ламинат; искать поставщиков и возможность привезти строительные материалы.

Заказчик лишь утверждает дизайнерский проект, подписывает договор, вносит оплату и принимает готовый объект.

На практике это выглядит так:

На основе потребностей и пожеланий заказчика разрабатывается дизайнерский проект в формате 3D. Рассчитывается подробно смета. Компания-исполнитель и заказчик подписывают договор. Заказчик оплачивает ремонт полностью или частями. Бригада начинает работы. После завершения ремонта строительная компания организует чистовую уборку и вывоз мусора. Заказчик заходит в чистое помещение, готовое к проживанию.

Основное преимущество ремонта под ключ – экономия времени. Если переоборудование помещения собственными силами может растянуться на неопределенный срок, то работы под ключ гарантированно будут выполнены за четкий промежуток времени.

Кому можно доверить ремонт квартиры под ключ

Выбирать компанию, которой можно доверить ремонтные работы, необходимо особенно тщательно, чтобы не разочароваться низким качеством работ. Самый надежный вариант – рекомендации знакомых, которые уже заказывали услуги в компании и остались довольны качеством.

Если таких знакомых нет, проведите поиск в интернете. Ознакомьтесь с сайтами компаний, которые предлагают свои услуги, почитайте отзывы в соцсетях. Сегодня сайт и страницу в соцсетях имеет каждая серьезная фирма. Посмотрите на историю компании, сравните стоимость услуг нескольких конкурентов, просмотрите фото уже выполненных ремонтов.

Следующий шаг – посещение офиса компании для разговора с менеджером и дизайнером. Если переговоры по евроремонту во Львове вас удовлетворят, как и цены исполнителей, обязательно подписывайте договор. Внимательно прочитайте текст и уточняйте все детали до начала ремонта: например, кто несет ответственность за некачественно выполненные работы, за порчу материалов рабочими и тому подобное. Прописанные условия контракта избавят от недоразумений, которые могут возникнуть в процессе.

Что входит в стоимость ремонта квартиры под ключ

Заказывая ремонт под ключ, вы оплачиваете:

дизайнерский проект;

все необходимые материалы;

демонтаж старого покрытия потолка, стен, пола;

замену окон и подоконников;

обновление коммуникационных систем, электропроводки;

комплексную черновую и чистовую отделку.

После утверждения проекта ремонта вам предоставят смету с полным перечнем услуг и материалов и указанием сроков выполнения работ.