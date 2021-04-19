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19.04.2021, 10:00

Что войдет в обязательный набор автомобилиста для ТО?

Что войдет в обязательный набор автомобилиста для ТО? - Фото

Нововведения 2022 года. Ряд нужных вещей. Детали выполнения законопроекта

Требования ЕС

Согласно требованиям и директивам Европейского Союза относительно ассоциации объединения с Украиной, власти Украины к 2022-му году должны вернуть обязательный техосмотр.

Первая покупка авто – техосмотр через 4 года, а дальше на каждые два года для всех автомобилей (каждые 4 года — для новых авто). Коммерческие транспорты, включая такси, должны проходить ТО ежегодно. Контроль за реализацией законопроекта берет на себя Нацполиция. Об этом говорится в соответствующем законопроекте опубликованном на сайте Министерства Инфраструктуры Украины. Для прохождения техосмотра уже существуют требования на обязательный автонабор, стандартный комплект водителя в багажнике, который состоит из:

  • если набор автомобилиста евростандарт то должна быть аптечка типа AMA1 (EURO), исключительно в пластиковом кейсе;
  • любой огнетушитель;
  • знак аварийный по евростандарту;
  • сигнальный жилет.

Есть не одно "но"

Такой автонабор в машину не содержит средства аварийной безопасности подходящие для непредвиденных ситуаций в дороге. Желательно обзавестись автотоварами, способными вытащить из любой дорожной передряги, самые популярные из которых: пробитые шины, севший аккумулятор, "загрузнуть" в земле или яме и даже пригодятся средства и аксессуары для срочного косметического ухода, если автомобиль необходимо привести в порядок перед важным событием.

Рекомендуется изучить виды автонаборов и/или приобрести отдельно:

  • автомобильный набор с компрессором (чтобы доехать даже на спущенных колесах);
  • комплект автомобилиста с домкратом (обязательный элемент для замены колес);
  • наборы ухода за авто – с тряпками для разных поверхностей, чернителями, полиролями для салона, защитой от насекомых, антидождем, с автопылесосом. 

В аварийный набор автомобилиста желательно должны входить: 

  • буксировочный трос с расчетом на вес, превышающий максимальный вес авто с нагрузкой;
  • стартовые провода от 300 ампер или больше, также с запасом;
  • набор инструментов, ключей, отверток;
  • "вампирки" —  перчатки с покрытием;
  • инспекционный фонарь для ночных происшествий;
  • универсальный набор автомобилиста содержит большинство из вышеперечисленного;
  • ремонтные наборы содержат больше мелочей для починки;
  • сезонные зимние комплекты;
  • есть специальные наборы для любителей внедорожников и для дальнобойщиков;
  • если есть финансовая возможность, раздобудьте бустер для запуска аккумулятора.

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Дорожные наборы для авто LIDO.ua содержат все перечисленное и еще кое-какие мелочи (смазки, полироли, омыватели, аварийные герметики для проколотых шин и т.д.), а также почти в каждом наборе есть влагостойкая сумка в авто с маркой вашего транспорта (все бренды от Лады, Renault, Skoda, Kia и Hyundai до BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan…).

Советуем сейчас купить набор автомобилиста для техосмотра на LIDO.ua, пока действует бесплатная доставка.

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Теги: набор автомобилиста
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