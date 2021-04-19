Что войдет в обязательный набор автомобилиста для ТО?

Требования ЕС

Согласно требованиям и директивам Европейского Союза относительно ассоциации объединения с Украиной, власти Украины к 2022-му году должны вернуть обязательный техосмотр.

Первая покупка авто – техосмотр через 4 года, а дальше на каждые два года для всех автомобилей (каждые 4 года — для новых авто). Коммерческие транспорты, включая такси, должны проходить ТО ежегодно. Контроль за реализацией законопроекта берет на себя Нацполиция. Об этом говорится в соответствующем законопроекте опубликованном на сайте Министерства Инфраструктуры Украины. Для прохождения техосмотра уже существуют требования на обязательный автонабор, стандартный комплект водителя в багажнике, который состоит из:

если набор автомобилиста евростандарт то должна быть аптечка типа AMA1 (EURO), исключительно в пластиковом кейсе;

любой огнетушитель;

знак аварийный по евростандарту;

сигнальный жилет.

Есть не одно "но"

Такой автонабор в машину не содержит средства аварийной безопасности подходящие для непредвиденных ситуаций в дороге. Желательно обзавестись автотоварами, способными вытащить из любой дорожной передряги, самые популярные из которых: пробитые шины, севший аккумулятор, "загрузнуть" в земле или яме и даже пригодятся средства и аксессуары для срочного косметического ухода, если автомобиль необходимо привести в порядок перед важным событием.

Рекомендуется изучить виды автонаборов и/или приобрести отдельно:

автомобильный набор с компрессором (чтобы доехать даже на спущенных колесах);

комплект автомобилиста с домкратом (обязательный элемент для замены колес);

наборы ухода за авто – с тряпками для разных поверхностей, чернителями, полиролями для салона, защитой от насекомых, антидождем, с автопылесосом.

В аварийный набор автомобилиста желательно должны входить:

буксировочный трос с расчетом на вес, превышающий максимальный вес авто с нагрузкой;

стартовые провода от 300 ампер или больше, также с запасом;

набор инструментов, ключей, отверток;

"вампирки" — перчатки с покрытием;

инспекционный фонарь для ночных происшествий;

универсальный набор автомобилиста содержит большинство из вышеперечисленного;

ремонтные наборы содержат больше мелочей для починки;

сезонные зимние комплекты;

есть специальные наборы для любителей внедорожников и для дальнобойщиков;

если есть финансовая возможность, раздобудьте бустер для запуска аккумулятора.

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