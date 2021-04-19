Что войдет в обязательный набор автомобилиста для ТО?

Согласно требованиям и директивам Европейского Союза относительно ассоциации объединения с Украиной, власти Украины к 2022-му году должны вернуть обязательный техосмотр.
Первая покупка авто – техосмотр через 4 года, а дальше на каждые два года для всех автомобилей (каждые 4 года — для новых авто). Коммерческие транспорты, включая такси, должны проходить ТО ежегодно. Контроль за реализацией законопроекта берет на себя Нацполиция. Об этом говорится в соответствующем законопроекте опубликованном на сайте Министерства Инфраструктуры Украины. Для прохождения техосмотра уже существуют требования на обязательный автонабор, стандартный комплект водителя в багажнике, который состоит из:
Такой автонабор в машину не содержит средства аварийной безопасности подходящие для непредвиденных ситуаций в дороге. Желательно обзавестись автотоварами, способными вытащить из любой дорожной передряги, самые популярные из которых: пробитые шины, севший аккумулятор, "загрузнуть" в земле или яме и даже пригодятся средства и аксессуары для срочного косметического ухода, если автомобиль необходимо привести в порядок перед важным событием.
В аварийный набор автомобилиста желательно должны входить:
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