Что заказать в “Алло” во время карантина?

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, существенно повлияли на привычный уклад жизни миллионов людей. Меры, которые приняты на законодательном уровне, призваны снизить темпы распространения коронавируса нового типа, но доставляют определенный дискомфорт.
В период, когда рекомендуется реже выходить из дома, особую актуальность приобретают покупки онлайн. Чтобы снизить неудобства, национальная сеть магазинов “Алло” пошла навстречу клиентам.
Усилен штат IT-сотрудников. Это позволило справиться с наплывом посетителей на сайт. Внедрена бесплатная доставка на некоторые группы товаров. Часть оффлайн-сотрудников переведена в курьеры. Такой шаг позволил сохранить рабочие места и обеспечить клиентов быстрой и безопасной доставкой до дверей.
Бытовая техника, смартфоны, ноутбуки и гаджеты для занятий спортом показывают рост продаж. Это неудивительно, ведь люди больше проводят времени дома, а потому желают окружить себя полезными и нужными предметами.
Пандемия также повлияла на продажи климатической техники — все чаще клиенты желают купить увлажнитель воздуха или кондиционер. Эти приборы способны создать оптимальные и комфортные условия для человека, снизить количество пыли, а вместе с ней и патогенных микроорганизмов. Все это можно купить в “Алло”.
Без качественной техники сложно создать оптимальную обстановку для работы и отдыха. В “Алло” можно купить:
Качественный звук — один из важнейших элементов для полноценной работы вышеперечисленных устройств, поэтому в “Алло” широко представлены и аудиосистемы.
На сайте интернет-магазина вы также найдете товары из таких категорий:
Осталось выбрать подходящие варианты и сделать заказ. Товар можно забрать в розничных точках, заказать с доставкой на дом или в отделение транспортной компании. Все розничные точки оснащены средствами дезинфекции и работают с заботой о здоровье клиентов.