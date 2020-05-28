Что заказать в “Алло” во время карантина?

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, существенно повлияли на привычный уклад жизни миллионов людей. Меры, которые приняты на законодательном уровне, призваны снизить темпы распространения коронавируса нового типа, но доставляют определенный дискомфорт.

В период, когда рекомендуется реже выходить из дома, особую актуальность приобретают покупки онлайн. Чтобы снизить неудобства, национальная сеть магазинов “Алло” пошла навстречу клиентам.

Усилен штат IT-сотрудников. Это позволило справиться с наплывом посетителей на сайт. Внедрена бесплатная доставка на некоторые группы товаров. Часть оффлайн-сотрудников переведена в курьеры. Такой шаг позволил сохранить рабочие места и обеспечить клиентов быстрой и безопасной доставкой до дверей.

Полезные покупки в период карантина

Бытовая техника, смартфоны, ноутбуки и гаджеты для занятий спортом показывают рост продаж. Это неудивительно, ведь люди больше проводят времени дома, а потому желают окружить себя полезными и нужными предметами.

Пандемия также повлияла на продажи климатической техники — все чаще клиенты желают купить увлажнитель воздуха или кондиционер. Эти приборы способны создать оптимальные и комфортные условия для человека, снизить количество пыли, а вместе с ней и патогенных микроорганизмов. Все это можно купить в “Алло”.

Техника для работы, учебы и отдыха

Без качественной техники сложно создать оптимальную обстановку для работы и отдыха. В “Алло” можно купить:

телевизоры и проекторы — smart-телевизор поможет приятно скоротать время, а с помощью проектора удастся создать домашний кинотеатр и наслаждаться фильмами;

фото- и видеотехнику — в карантин можно занять себя новым хобби или совершенствованием навыков;

игровые приставки — отличное развлечение для детей и взрослых;

музыкальные инструменты — большой выбор как для новичков, так и для профи;

компьютеры, ноутбуки и планшеты — подобная техника позволяет не только работать, но и отдыхать.

Качественный звук — один из важнейших элементов для полноценной работы вышеперечисленных устройств, поэтому в “Алло” широко представлены и аудиосистемы.

На сайте интернет-магазина вы также найдете товары из таких категорий:

спорт и здоровье;

дом и сад;

автотовары;

туризм и рыбалка;

детские товары;

электротранспорт и гаджеты;

одежда, обувь и аксессуары;

сантехника и ремонт;

парфюмерия и уход.

Осталось выбрать подходящие варианты и сделать заказ. Товар можно забрать в розничных точках, заказать с доставкой на дом или в отделение транспортной компании. Все розничные точки оснащены средствами дезинфекции и работают с заботой о здоровье клиентов.