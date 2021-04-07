Cityhost стал партнером Дия.Бизнес и предоставляет скидку 30% на свои услуги

Украинский хостинг-провайдер Cityhost.ua объявил о начале партнерства с порталом Министерства цифровой трансформации Украины Дия.Бизнес. В рамках поддержки украинских предпринимателей, провайдер предоставляет 30% скидку на заказ хостинга или аренду виртуальных серверов. Соответствующее предложение размещено на портале в разделе "предложения партнеров". Скидку можно получить по промокоду: DIIA-BUSINESS.

Более 15 лет мы помогаем клиентам зарабатывать больше - размещаем сайты и регистрируем доменные имена для них. С помощью наших услуг, пользователи могут перенести свой бизнес в онлайн, что особенно актуально во время пандемии коронавирусной инфекции и локдауна. Сейчас, когда предприниматели закрыли свои физические точки продаж, переход в онлайн может быть очень кстати. Воспользовавшись партнерской скидкой, можно сэкономить до 5800 гривен в год.

Отметил директор по маркетингу Cityhost.ua Олег Ривтин

Что такое хостинг?

Хостинг сайта – это услуга по размещению файлов сайта на сервере провайдера. Такие серверы устанавливаются в специальных Дата-центрах. К ним подключены скоростные каналы Интернет. Фактически именно хостинг отвечает за "трансляцию" сайта в сеть и загружает его для пользователей. Самым распространенным являются следующие виды хостинга:

Виртуальный хостинг. Аренда виртуального сервера (VDS). Аренда физического сервера.

Все указанные типы хостинга отличаются способом взаимодействия между клиентом и провайдером, характеристиками и доступными ресурсами. Для подавляющего большинства сайтов достаточно простого виртуального хостинга.



Чтобы использовать обычный виртуальный хостинг не нужно обладать навыками программирования или системного администрирования. Взаимодействие между клиентом и провайдером происходит через панель управления, а ответственность за техническое оснащение серверов лежит на провайдерах.

Тарифы виртуального хостинга от Cityhost.ua включают в себя:

конструктор сайтов;

бесплатный домен;

защита от ddos-атак и вирусов;

ssl-сертификат;

круглосуточную техническую поддержку;

автоматическую установку популярных CMS (систем управления контентом).

Стоимость услуги может быть разной в зависимости от тарифа. Минимальный включает в себя 5000 мегабайт дискового пространства и стоит от 63 гривен в месяц.

Что такое виртуальный сервер?

Виртуальный сервер (VDS) – еще один из видов хостинга. Он предусматривает предоставление клиенту в аренду части физического сервера с соответствующими тарифу ресурсами.



Виртуальные серверы создаются путем программной или аппаратной виртуализации. Данная услуга отличается от виртуального хостинга увеличенными ресурсами, возможностью установки специфического программного обеспечения и более гибкими настройками. Используется чаще всего для ресурсоемких сайтов и интернет-проектов.

Тарифы аренды виртуальных серверов от Cityhost.ua включают в себя:

возможность выбора ОС: Linux и Windows системы;

возможность выбора виртуализации: KVM и OpenVZ;

возможность выбора страны размещения сервера: Украина и Германия;

50 гигабайт дополнительного пространства для резервного копирования;

выделенный IP-адрес;

круглосуточную техническую поддержку;

О хостинг-провайдере Cityhost.ua

Cityhost.ua – украинский хостинг-провайдер и официальный регистратор доменных имен. Компания основана в 2005 году. Входит в ТОП-10 провайдеров по версии портала IT рейтинг Украины. Заказать услуги можно на сайте: https://cityhost.ua. Чтобы воспользоваться специальным предложением нужно указать промокод: DIIA-BUSINESS при оформлении услуги.