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03.10.2019, 10:37

CoProduction Meetings: итоги копродукционной секции KMW

CoProduction Meetings: итоги копродукционной секции KMW - Фото

Организаторы признательны участникам KMW CoProduction Meetings и Украинскому Культурному Фонду, благодаря которому состоялась копродукционная секция

18 и 19 сентября 2019 при поддержке Украинского Культурного Фонда состоялось копродукционное мероприятие KMW CoProduction Meetings, направленное на развитие совместного производства в Украине.

На мероприятие были приглашены пять иностранных продюсеров, представляющих компании из разных стран ближнего и дальнего зарубежья, которые заинтересованы в копродукции с Украиной: Дэвид Лидер (David Leader) представлял норвежско-американский продакшн Viafilm, Галь Заид (Gal Zaid) – израильскую компанию Endemol Shine Israel, Мартичка Божилова (Martichka Bozhilova) представила самый известный в мире болгарский продакшн Agitprop, Растислав Шестак (Rastislav Šesták) – словацкую компанию DNA Production, сооснователем которой он является, а Гэвин Рирдон – (Gavin Reardon) канадского производителя фильмов и сериалов Incendo.

С украинской стороны мероприятие за два дня посетили около 150 профессионалов аудиовизуальной индустрии. Среди них были продюсеры, режиссеры и сценаристы. Треть украинских участников имела возможность презентовать свои проекты приглашенным иностранным продюсерам индивидуально во второй день мероприятия в ходе встреч в формате face-to-face. Все пятеро зарубежных гостей были поражены разнообразием тем, неординарностью идей и проектов, которые представили им украинские коллеги. Вот как они комментируют участие в мероприятии:

«Участие в KMW было для меня интересным и полезным опытом, – говорит Галь Заид. –Я смог узнать больше об украинском рынке и культуре. Меня поразило, как много у нас общего и насколько большой потенциал у украинских проектов для дальнейшего сотрудничества».

«KMW CoProduction Meetings – замечательное, лаконичное и хорошо организованное мероприятие, организаторам которого удалось укрепить основы копродукции с Украиной, – отметил Гэвин Рирдон. – Мы увидели качественный и разнообразный контент, поэтому я с нетерпением ожидаю возможностей для сотрудничества».

Украинские участники имели возможность оставлять свои отзывы и почти единодушно согласились с тем, что мероприятие помогло им узнать о новых возможностях для копродукции. Даже те участники, чьи проекты не были выбраны для индивидуальных встреч, получили от него значительную пользу, поскольку смогли обсудить копродукционный потенциал своих проектов с опытными зарубежными продюсерами в ходе нетворкинг-сессии в первый день мероприятия.

Организаторов очень вдохновляют такие отзывы профессионалов аудиовизуальной индустрии, а также востребованность мероприятий, направленных на развитие совместного производства с другими странами. Поэтому организаторы весьма признательны всем участникам KMW CoProduction Meetings и Украинскому Культурному Фонду, благодаря которому состоялась копродукционная секция крупнейшего медиафорума Центральной и Восточной Европы.

Ждем результатов копродукционных встреч и будем рады узнать об успехах совместных проектов участников KMW CoProduction Meetings по адресу: info@mrm.ua.

 

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Теги: KYIV MEDIA WEEK, CoProduction Meetings
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