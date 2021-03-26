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26.03.2021, 11:42

COVID-19 Бизнес-клиники открыты для предпринимателей при поддержке ЕС

COVID-19 Бизнес-клиники открыты для предпринимателей при поддержке ЕС - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Проект совместно финансируется ЕС и правительством Германии и реализуется GIZ

EU4Business відкрив мережу COVID-19 Бізнес-клінік, щоб допомогти українським малим та середнім підприємствам (МСП) відреагувати на складні економічні виклики, що стали наслідками пандемії COVID-19. Проєкт спільно фінансується ЄС та урядом Німеччини і реалізується GIZ.

Через пандемію більшість українських підприємств стикаються зі значними викликами та змушені адаптуватися до нової реальності. Згідно з останнім опитуванням "Ukrainian Business Index", проведеним за підтримки GIZ, 13% опитаних українських підприємців зуміли пристосуватися до нових умов, тоді як ще 19% зараз перепрофільовують свої підприємства. Для започаткування бізнесу або його розвитку в таких умовах необхідні особливі знання та навички. Так, серед освітніх тем 37% підприємців цікавить дослідження ринку, 28% – інтернет-ресурси як інструмент для експорту, 25% – фінансові питання та маркетинг, 24% хотіли б дізнатися більше про експортну стратегію. COVID-19 Бізнес-клініки мають на меті задовольнити ці потреби українських МСП для виживання в умовах кризи.

"Сьогодні чимало підприємців зустрічаються із труднощами, намагаючись підтримати свій бізнес у мінливих умовах пандемії COVID-19. ЄС прагне допомогти представникам українського малого і середнього бізнесу у подоланні кризи. Саме тому ми підтримуємо Бізнес-клініки, які покликані забезпечити підприємців корисною інформацією, досвідом та знаннями, яких вони можуть особливо потребувати у цей непростий час", – каже Клое Альйо, керівниця відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля" Представництва Європейського Союзу в Україні.

Бізнес-клініки функціонуватимуть протягом наступних шести місяців, пропонуючи широкий спектр переважно безкоштовних онлайн-послуг, серед яких короткі індивідуальні та групові консультації, вебінари, тренінги та форуми, ваучери на поглиблені бізнес-консультації.

Консультації будуть зосереджені на питаннях бізнес-стратегії, маркетингу, інновацій, діджиталізації, експорту та доступних програм підтримки бізнесу з боку влади та різноманітних організацій. Крім того, окремі заявники, які пройшли відбір, отримають ваучер на 30 000 грн для поглибленого консультування. Це означає, що експерти працюватимуть з тією чи іншою компанією індивідуально для вирішення її конкретних завдань та підвищення продуктивності. Перші COVID-19 Бізнес-клініки в Івано-Франківську, Харкові, Вінниці, Дніпрі, Чернігові та Миколаєві вже надають підтримку українським підприємцям.

Кожна з Бізнес-клінік має регіональну спеціалізацію. Однак учасники з усіх куточків України можуть скористатися цією підтримкою, незалежно від їхнього місця розташування чи розташування обраної Бізнес-клініки, оскільки більшість послуг надається в онлайн-режимі. До участі запрошуються МСП з різних секторів, включно з фізичними особами-підприємцями (ФОП). Підприємцям потрібно вибрати формат послуг, який їх цікавить, і зв’язатися з певною клінікою. Щоб познайомитись з можливостями кожної COVID-19 Бізнес-клініки, відвідайте веб-сайт COVID-19 Бізнес-клініки відкриті для бізнесу або стежте за анонсами подій у фейсбуці.

Додаткову інформацію можна отримати від пана Бенжаміна Клінгера, програмного директора GIZ, за електронною адресою: [email protected].

Довідкова інформація

COVID-19 Бізнес-клініки створені на базі Центрів інформаційної підтримки бізнесу, що були засновані в межах EU4Business 2017 року. Клініки працюватимуть з лютого 2021 по вересень 2021 року в межах проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що фінансується ЄС та урядом Німеччини і реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Його мета – створення кращих умов для розвитку українських малих та середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту для стійкого та рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.

Опитування "Ukrainian Business Index" проводилось серед бізнес-спільноти з жовтня 2020 року по грудень 2020 року з метою виявлення впливу економічної кризи, пандемії COVID-19 та очікувань бізнесу. В опитуванні взяли участь 1496 власників та керівників українських МСП. Дослідження реалізувала платформа SheExports у партнерстві з дослідницькою компанією Gradus Research та аналітичним центром Advanter Group в межах проекту "Застосування та реалізація Угоди про асоціацію ЄС-Україна у сфері торгівлі", що впроваджується GIZ.

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Теги: EU4Business, COVID-19, бинес-клиника
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