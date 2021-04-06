Delivery Group: + 25% по грузообороту за 1 квартал 2021 года

В I квартале 2021 компания "Delivery Group" сохранила, начатую в карантинном 2020 году, положительную динамику роста основных показателей деятельности. По сравнению с I кварталом 2020 компания выросла почти на 25% по показателям количества принятого к отправке груза, в том чиcле груза посылочной формата до 30 кг на 30%, более 30 кг на 55% и палетного формата на 9,5%.

"Delivery Group" ежедневно прилагает усилия, чтобы значительное повышение спроса на логистические услуги компании не ослабило качество их предоставления. Компания усиленно работает как над увеличением площади складских помещений для обслуживания клиентов, так и над увеличением количества паркомест под автотранспорт на транзитных складах, увеличивает штат сотрудников отделений и терминалов, запускает новые прямые маршруты, уменьшая тем самым количество мест сортировки груза по маршруту его следования.

По сравнению с I кварталом 2020 в компании значительно уменьшилась доля потерь груза (на 67%!), Что способствовало росту на 2,4% индекса удовлетворенности клиентов сервисом. Однако, с ростом грузооборота прослеживалось незначительное увеличение доли повреждения груза. Поэтому, компания ежедневно прилагает усилия для исправления ситуации и благодарна клиентам, которые продолжают поддерживать высокий уровень ответственности за сохранение собственного груза, дополнительно упаковывая его и активно пользуются услугой добровольного страхования груза в СК "КВОРУМ".

В течение I квартала 2021 компания продолжала расширять свое территориальное присутствие в регионах, открыв 9 новых отделений и упорно работала над внедрением дополнительных качественных сервисов, обеспечив 32 отделения возможностью предоставлять для своих клиентов услуг безналичного и наличного наложенного платежа.

Также, результатом плодотворной долгосрочной работы стал выпуск обновленного, удобного мобильного приложения Delivery. Мобильное приложение "Deliver" – это полноценный рабочий кабинет в кармане клиента, который позволяет в любом месте и в любое время воспользоваться не только стандартными услугами такими, как поиск отделения, выписка квитанции, трекинг груза, а также и дополнительными возможностями:

- подать заявку на забор или доставку груза;

- изменить отправителя / получателя / плательщика по квитанции;

- переадресовать груз в пределах одного населенного пункта или в другой населенный пункт;

- оплатить онлайн или изменить вид оплаты (безналичный / наличный)

- в несколько кликов связаться с персональным менеджером или оператором представительства, горячей линии или Центра приема заказов на забор и доставку груза;

- иметь доступ к своим данным в программе лояльности – информация о весе перевозок и тарифный план клиента, начисленные и доступны для использования баллы, возможность обмена их на подарки или в счет перевозок "склад-склад";

- отслеживать новости и актуальные акции компании и многое другое.

Компания рекомендует своим клиентам воспользоваться преимуществами нового мобильного приложения и лично оценить его работу. Скачать мобильное приложение можно по ссылкам:

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delivery.deliverymobile&hl=ru&gl=US

IOS: https://apps.apple.com/ru/app/delivery-auto/id908557251

По сравнению с I кварталом 2020 произошел рост доли адресного обслуживания клиентов на 8,4%. Активно работая в данном направлении, компания внедрила новые услуги для клиентов по доставке в "Велопрайс" и услугу по доставке легковых шин по адресу. Ознакомиться с тарифами на пакет указанных услуг можно по ссылке Адресная доставка и забор – Delivery (delivery-auto.com)

Также, в I квартале 2021 был введен новый отраслевой тариф по перевозке груза "Мототехника", который уже заинтересовал ряд интернет-магазинов. Подробно ознакомиться с нововведениями и всеми предложениями компании по тарификации перевозок можно на официальном сайте www.delivery-auto.com

Второй квартал 2021 компания "Delivery Group" планирует посвятить налаживанию и совершенствованию бесперебойной работы отделений и транзитных складов в условиях роста грузооборота; значительному увеличению количества отделений, предоставляющих финансовые услуги наличного и безналичного наложенного платежа; расширению сети отраслевых тарифов и предоставлению дополнительных возможностей своим клиентам посредствам мобильного приложения. Компания готовит существенное обновление личного кабинета клиента, что сделает его более удобным и поможет качественно повысить уровень сервиса.

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