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16.09.2020, 15:08

Демонополизация спиртовой отрасли - на продажу выставлен первый завод

Демонополизация спиртовой отрасли - на продажу выставлен первый завод - Фото

Стартовая цена объекта приватизации - 49 565 714,63 грн. Торги запланированы на 15 октября

Региональное отделение Фонда госимущества Украины по Винницкой и Хмельницкой областях опубликовало сообщение о продаже на электронном аукционе первого спиртзавода. Это - Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт» в Винницкой области.

Стартовая цена объекта приватизации - 49 565 714,63 грн. Для того, чтобы ознакомиться с деталями лота и подать свое предложение на торги, у участников будет почти месяц. Торги запланированы на 15 октября.

«Мы в очередной раз подтверждаем, что явлемся лидерами в малой приватизации. Первый спиртзавод на продажу выставили именно через площадку Украинской универсальной биржы. Поэтому приглашаем всех желающих ознакомиться с объектом приватизации. Кто же решит «побороться» за спиртзавод, наши менеджеры помогут полноценно подготовиться к торгам, как только начнется период подачи предложений. Это первый объект отрасли, который выставили на приватизацию, поэтому конкуренция обещает быть нешуточной. А наши квалифицированные консультации помогут участникам уверенно идти к победе», - комментирует директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.

Напомним, что закон о демонополизации спиртовой отрасли был разработан и принят в конце 2019 года. А уже с июля 2020 года в Украине частные предприятия могут получить лицензию на производство спирта.

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Теги: спиртзавод, Украинская универсальная биржа
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