Деревообработчики поддерживают решение ДАЛРА

Как сообщалось ранее руководитель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец на состоявшемся 12 мая рабочем совещании заявил, что с 1 июня этого года вся заготовка и продукция переработки государственных лесхозов будет реализовываться исключительно на лицензированных товарных биржах (подробнее).

Участники отечественного рынка древесины положительно отреагировали на новость и однозначно поддерживают руководителя ДАЛРА.

ГС "Ассоциация деревообработчиков Закарпатья" в сети прокомментировала это событие:

"Общественный союз приветствует принятые решения, поскольку они способствуют эффективной реализации древесины предприятиям деревообрабатывающей отрасли. Биржевая торговля имеет следующие преимущества: Доступность к торгам деревообрабатывающих предприятий любой формы собственности; одинаковые правила для всех участников торгов; Прозрачное образование рыночной цены; Продажа только стандартизированного сырья; Все налоги от продажи ресурса поступают в государственный бюджет Украины и местные бюджеты, что имеет особую ценность в условиях военной агрессии со стороны России".

ГС "Ассоциация деревообрабатывающих предприятий Полтавщины" заявила в своем письме от 16 мая 2022 следующее:

"Решение ДАЛРА, предусматривающее продажу всей продукции лесхозов через товарные биржи – своевременно и объективно. Биржевые торги доступны каждому участнику рынка, делают невозможными коррупционные схемы, открыты и прозрачны".

"Сумская областная отраслевая организация работодателей деревообрабатывающей промышленности приветствует этот шаг Агентства, ведь биржевые торги прозрачны, доступны каждому участнику рынка, ликвидны, товар имеет стандартизацию, предоставляют больше возможности реализации сырья, контракты заключаются по одинаковым правилам для всех участников, есть возможность реализовать или приобрести партии разного объема в реальном времени, исключают коррупционные риски", – прокомментировал эту новость в Facebook заместитель директора СОГО РДП Алексей Мовчан.

Представитель деревообработчиков Волынской области и активист Александр Мисюра высказался:

"Браво! Хорошие новости. Недаром боролись за продажу пиломатериала через открытые и прозрачные аукционы. Это фактически прекращение многомиллиардной "схемы" государственной переработки леса лесхозами!".

"Положительный шаг по обработанной древесине. Главное не останавливаться. И вводить изменения дальше" – придал свое мнение Юрий Дюг, координатор всеукраинской инициативы "За рынок древесины".

Приятно наблюдать, как власти предпринимают решительные шаги, которые нуждаются и поддерживаются участниками рынка древесины.