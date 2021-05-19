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19.05.2021, 15:53

Dicentra: Букеты быстро и без хлопот

Dicentra: Букеты быстро и без хлопот - Фото

Доставка цветов – это самый лучший способ порадовать любимого человека. А заказать цветы с доставкой вы легко сможете на сайте Dicentra.ua

Цветы в наше время считаются классическим подарком, с помощью цветочного презента мы можем выразить абсолютно любые чувства и эмоции к адресату, без всякого повода порадовать близкого человека или даже сделать праздник ярче и оформить цветами любое торжественное событие.

Заказ цветов в Dicentra

Доставка цветов – это самый лучший способ порадовать любимого человека. А заказать цветы с доставкой вы легко сможете на сайте Dicentra.ua, стоит всего лишь выбрать понравившийся вам букет и добавить его в корзину. Для быстрого заказа введите свой номер телефона, и наши менеджеры с вами свяжутся в ближайшее время.

Преимущества салона Dicentra:

  • Опытные флористы соберут для Вас цветочную композицию любой сложности, классические букеты, милый букет комплимент или яркие монобукеты;

  • Несколько удобных способов оплаты;

  • Доступные каждому цены на букеты + специальные предложения и акции;

  • Круглосуточная доставка;

  • Свежесть каждого цветка и всегда идеальный вид букетов;

  • Бесплатная доставка цветов при заказе букета от 500 гривен, а также возможность экспресс-доставки.

Выбрать букет из нежных ромашек, классический букет из нескольких видов цветов, купить розы Киев, или даже целую охапку роз вы сможете в бутике Dicentra по приятным ценам. Цена каждого букета на нашем сайте указаны без стоимости доставки, потому в нашем каталоге вы сможете найти абсолютно любой букет, различной формы и в любом цветовом решении.

Лучшие подарочные цветы

Среди подарочных цветов стоит выделить розы, тюльпаны и хризантемы, ведь именно эти цветы символизируют нежность, красоту и изящность женской натуры. Но также стоит обратить внимание на:

  • Пионы, вы можете преподнести на любой праздник, и даже без причины;

  • Ирисы, станут отличным подарком для друга;

  • Гиацинты, расскажут адресату о вашей чистой и открытой любви;

  • Фрезии называют женским цветком, такой букет можно подарить возлюбленной, любимой супруге, также подойдет для свадебного букета;

  • Альстромерии можно подарить коллеге, знакомой или приятельнице;

  • Герберы дарят удачу и радость, а также их можно подарить в знак признания в любви;

  • Гортензии можно подарить юной девушке, маме, бабушке или сестре.

Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить по номерам, указанным на сайте для связи с менеджерами, или написать в мессенджере на нашем сайте.

 

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Теги: цветы, розы, букеты
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