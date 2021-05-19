Dicentra: Букеты быстро и без хлопот

Цветы в наше время считаются классическим подарком, с помощью цветочного презента мы можем выразить абсолютно любые чувства и эмоции к адресату, без всякого повода порадовать близкого человека или даже сделать праздник ярче и оформить цветами любое торжественное событие.
Доставка цветов – это самый лучший способ порадовать любимого человека. А заказать цветы с доставкой вы легко сможете на сайте Dicentra.ua, стоит всего лишь выбрать понравившийся вам букет и добавить его в корзину. Для быстрого заказа введите свой номер телефона, и наши менеджеры с вами свяжутся в ближайшее время.
Опытные флористы соберут для Вас цветочную композицию любой сложности, классические букеты, милый букет комплимент или яркие монобукеты;
Несколько удобных способов оплаты;
Доступные каждому цены на букеты + специальные предложения и акции;
Круглосуточная доставка;
Свежесть каждого цветка и всегда идеальный вид букетов;
Бесплатная доставка цветов при заказе букета от 500 гривен, а также возможность экспресс-доставки.
Выбрать букет из нежных ромашек, классический букет из нескольких видов цветов, купить розы Киев, или даже целую охапку роз вы сможете в бутике Dicentra по приятным ценам. Цена каждого букета на нашем сайте указаны без стоимости доставки, потому в нашем каталоге вы сможете найти абсолютно любой букет, различной формы и в любом цветовом решении.
Среди подарочных цветов стоит выделить розы, тюльпаны и хризантемы, ведь именно эти цветы символизируют нежность, красоту и изящность женской натуры. Но также стоит обратить внимание на:
Пионы, вы можете преподнести на любой праздник, и даже без причины;
Ирисы, станут отличным подарком для друга;
Гиацинты, расскажут адресату о вашей чистой и открытой любви;
Фрезии называют женским цветком, такой букет можно подарить возлюбленной, любимой супруге, также подойдет для свадебного букета;
Альстромерии можно подарить коллеге, знакомой или приятельнице;
Герберы дарят удачу и радость, а также их можно подарить в знак признания в любви;
Гортензии можно подарить юной девушке, маме, бабушке или сестре.
Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить по номерам, указанным на сайте для связи с менеджерами, или написать в мессенджере на нашем сайте.