Digital Lending: в Украине состоится онлайн конференция о диджитал кредитования и финансах

Организатором конференции выступает Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний. Конференция пройдет при поддержке Генерального партнера — fintech-компании Moneyveo.
Среди партнеров конференции также: Технологический партнер — Международное бюро кредитных историй, Эксклюзивный Финтех-медиапартнер — PaySpace Magazine, Money Journey Patner — PSP Platon, Медиапартер — Ukrainian Fintech Hub, ЛІГА.Money, Банк-партнер — ТАСКОМБАНК, Партнер по идентификации — Identomat, kniga.biz.ua, AFI.
Именно здесь представители ведущих кредитных компаний, банков и государственных органов обсудят сложности пост-Covid мира с помощью содержательных докладов и панельных дискуссий, посвященных наиболее важным тенденциям в сфере цифровых финансов и онлайн-кредитовании.
В обновленный формат конференции войдут панельные дискуссии и выступления экспертов на самые актуальные темы от трендмейкеров сферы.
Среди тем конференции:
● Кредитование в пост-Covid мире
● Удаленная идентификация
● Роль источников альтернативной информации для принятия кредитных решений онлайн
● В каком направлении трансформируется онлайн кредитования
● Государственное регулирование МФО и защита прав потребителей
● Covid-ориентированное будущее финансов
● Развитие платежных инструментов
Своим опытом поделятся:
★ Denada Ramnishta — SVP, Partner & Lender Strategy, Lendio
★ Paul Randall — Executive Director for Global Markets, Creditinfo
★ Andre Achtstaette — Fintech expert
★ Алена Андроникова — CEO, Moneyveo
★ Алексей Саяпин — Региональный директор в странах СНГ и Кавказа, SME Banking Club
★ Катерина Данильченко — Председатель правления, МБКИ
★ Гела Слюсарчук — СМО, PSP Platon
★ Юрий Хмеленко — Директор по мониторингу и противодействию мошенничеству, Альфа-Банк Украина
★ Сергей Синченко — СОО, Moneyveo
★ Zurab Kotaria — Co-founder / COO, Identomat
★ Dumitru Palade — AcTech и другие.
Кроме докладов вас ждут панельные дискуссии: "Digital Lending 2.0 Data Impact", "Регуляция и защита прав потребителей", "Marketing + Strategy".
Билеты доступны по ссылке: https://teeko.io/event/digital-lending_69327059
Сайт события: https://DL.fintechua.org/