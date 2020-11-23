Digital Lending: в Украине состоится онлайн конференция о диджитал кредитования и финансах

Организатором конференции выступает Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний. Конференция пройдет при поддержке Генерального партнера — fintech-компании Moneyveo.

Среди партнеров конференции также: Технологический партнер — Международное бюро кредитных историй, Эксклюзивный Финтех-медиапартнер — PaySpace Magazine, Money Journey Patner — PSP Platon, Медиапартер — Ukrainian Fintech Hub, ЛІГА.Money, Банк-партнер — ТАСКОМБАНК, Партнер по идентификации — Identomat, kniga.biz.ua, AFI.

Именно здесь представители ведущих кредитных компаний, банков и государственных органов обсудят сложности пост-Covid мира с помощью содержательных докладов и панельных дискуссий, посвященных наиболее важным тенденциям в сфере цифровых финансов и онлайн-кредитовании.

В обновленный формат конференции войдут панельные дискуссии и выступления экспертов на самые актуальные темы от трендмейкеров сферы.

Среди тем конференции:

● Кредитование в пост-Covid мире

● Удаленная идентификация

● Роль источников альтернативной информации для принятия кредитных решений онлайн

● В каком направлении трансформируется онлайн кредитования

● Государственное регулирование МФО и защита прав потребителей

● Covid-ориентированное будущее финансов

● Развитие платежных инструментов

Своим опытом поделятся:

★ Denada Ramnishta — SVP, Partner & Lender Strategy, Lendio

★ Paul Randall — Executive Director for Global Markets, Creditinfo

★ Andre Achtstaette — Fintech expert

★ Алена Андроникова — CEO, Moneyveo

★ Алексей Саяпин — Региональный директор в странах СНГ и Кавказа, SME Banking Club

★ Катерина Данильченко — Председатель правления, МБКИ

★ Гела Слюсарчук — СМО, PSP Platon

★ Юрий Хмеленко — Директор по мониторингу и противодействию мошенничеству, Альфа-Банк Украина

★ Сергей Синченко — СОО, Moneyveo

★ Zurab Kotaria — Co-founder / COO, Identomat

★ Dumitru Palade — AcTech и другие.

Кроме докладов вас ждут панельные дискуссии: "Digital Lending 2.0 Data Impact", "Регуляция и защита прав потребителей", "Marketing + Strategy".

Билеты доступны по ссылке: https://teeko.io/event/digital-lending_69327059

Сайт события: https://DL.fintechua.org/

Facebook: https://www.facebook.com/events/411951123138137