Дмитрий Бондаренко: Большинство медиа в Украине - это не бизнес

Доверие к медиа выходит за рамки редакции, это - доверие ко всей компании и к ее собственникам. Такое мнение озвучил генеральный директор Группы компаний ЛІГА, CEO Ligamedia Дмитрий Бондаренко на 8-м Employer Leadership Summit в ходе Infocus Panel: "Построение доверия в мире постправды, фейков и переизбытка информации".

Обсуждая вопрос доверия к СМИ и влияния на них собственников медиа, Дмитрий Бондаренко отметил, что доверие к медиа - это более широкое понятие, чем просто доверие к редакции. "Это доверие ко всей компании. Потому что нельзя сосредоточить все вопросы в редакции: финансирование, управление, вопрос заработка денег... Есть позиции, за которые отвечает редакция - это все, что касается редакционной политики. А вопросы взаимодействия между различными секторами медиа - это уже ответственность компании", - сказал бизнесмен.

Он отметил, что вопрос доверия к компании во многом зависит от ее собственников. "Чем ближе к конечному потребителю становятся первые лица компании, будь то собственники или члены наблюдательного совета, тем больше вызов к их персональным качествам, тем меньше посредников передачи доверия", - считает гендиректор ГК ЛІГА.

По мнению Дмитрия Бондаренко, украинский медиарынок находится в кризисе. Комментируя сегодняшнее состояние украинского медиарынка, он отметил: "Подавляющее большинство медиа в Украине - это не бизнес. Они создаются со специфической целью - влиять на читателя", - подчеркнул бизнесмен.

Также в ходе дискуссии он назвал спорной инициативу бывшего главы 1+1 медиа, народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, о введении санкций против убыточных медиа. Дмитрий Бондаренко отметил, что бизнес-модель медиа может быть построена на длительных периодах выхода на операционную прибыльность. "Эта инициатива (Ткаченко предлагает принять закон "О медиа", - ред.) выглядит, как попытка отвести акценты от более глобальных проблем. Вопрос не в том, как выстраивается бизнес-модель, а в том откуда берутся деньги, потому что деньги влияют", - подчеркнул он.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который также принимал участие в дискуссии, отметил, что проблема доверия к медиа заключается в том, что, как правило, большинство украинских СМИ выполняют заказ. "Они работают не на читателя, слушателя или зрителя, а на заказчика. Они честно работают на заказчика", - подчеркнул министр.

"Доверие для меня лично - это результат работы. Мне доверяет тот, для кого я работаю, а тот, для кого я делаю вид, что работаю, мне не доверяет. Каким образом в отношусь к доверию? Я стараюсь максимально понять потребности человека, для которого я работаю", - отметил Тимофей Милованов.