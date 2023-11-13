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13.11.2023, 11:00

Дзен Черной пятницы: как сохранять спокойствие во время хаотичных распродаж

Цей матеріал також доступний українською
Дзен Черной пятницы: как сохранять спокойствие во время хаотичных распродаж - Фото

3 лайфхака, как поймать дзен на Черную пятницу

Рассказываем, как сохранять спокойствие во время хаотичных распродаж на Черную пятницу 2023.

Большие очереди, попытки найти нужный товар, пробиваясь среди толпы других покупателей, волнение — примерно такие ассоциации вызывает у людей та самая пятница.

Однако шопинг может быть другим: расслабленным, спокойным и сознательным. Сознательный шопинг — это когда ты тратишь деньги только на полезные, нужные или очень желанные вещи. Маркет важных штук MAUDAU делится советами, как сделать процесс закупок именно таким.

Копейка гривну бережет, а осознанный шопинг — от стресса

С переживаниями помогают бороться положительные эмоции. Мозг воспринимает шопинг как игру или путешествие, поэтому получает удовольствие, когда нам удается найти нужный товар и приобрести, то есть присвоить.

Мы также испытываем наслаждение, когда экономим, ведь чувствуем себя молодцами. После удачного шопинга попробуй посчитать, сколько тебе удалось сохранить денег – это гарантированно поднимет тебе настроение.

Чтобы покупать осознанно — избегай импульсивных покупок и заранее составляй список необходимого. Попробуй закупки оптом: американцы и канадцы таким образом экономят до 25% месячного бюджета. Если совместить это с большими распродажами, как Черная пятница, то сэкономить удастся еще больше.

Инвестируй в домашний уют и важные штуки

Пока по приятным ценам можно купить любые товары, стоит пользоваться моментом и обеспечить себя необходимым на ближайшее будущее. Проведи дома ревизию, подумай, чего не хватает. Особое внимание обрати на вещи, делающие дом уютным и комфортным: бытовые штуки, декор, запасы еды и напитков, штуки для малышей, домашних питомцев и семейных развлечений. 

Не забудь про штуки для холодных уютных вечеров: пледы, свечи, грелки, вино на глинтвейн и так далее.

Выбирай практичные и качественные вещи, которые будут долго тебе служить, и запасайся продуктами с длительным сроком хранения.

Дари осознанно

Скидки на Черную пятницу — идеальное время, чтобы приобрести подарки к грядущим праздникам, которых навалится сразу немало: День Святого Николая, Новый год, Рождество, когда в гости будут приходить крестники, и так далее.

Лучший способ делать удачные и полезные подарки — попросить у человека его вишлист, то есть список желаний. Так он точно получит желаемое, а ты убережешься от риска потратить деньги впустую.

Поэтому, чтобы справиться с покупкой подарков быстро и безболезненно, составь список тех, кого будешь поздравлять, попроси у них вишлисты, подбери подарки и приобрети по наиболее выгодному предложению.

Еще один важный секрет, как поймать дзен от покупок — покупай в интернете. Онлайн-шопинг позволяет не тратить время на дорогу, ожидание в очередях и пробках, и быстро сравнить, где заказывать выгоднее. Нужно сделать всего несколько кликов, чтобы нужные штуки приехали прямо под дверь.

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Теги: подарки, черная пятница, шопинг
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