Эксперты расскажут о защите данных при финансовых операциях

В среду, 5 июня, Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний организует круглый стол «Защита персональных данных при проведении финансовых операций».
Цель мероприятия - обсудить актуальные темы защиты персональной информации в банках и финансовых учреждениях, а также вопросы имплементации GDPR в Украине.
В частности, во время дискуссии будут затронуты вопросы:
• проблемы защиты персональных данных клиентов при осуществлении финансовых операций в Украине;
• шаги для усиления защиты персональных данных;
• станет ли повышение требований к защите персональных данных проблемой для бизнеса;
• потенциальные законодательные изменения в рамках имплементации GDPR в Украине;
• европейский опыт внедрения GDPR на примере Латвии;
• мировые тенденции защиты персональных данных.
В мероприятии примут участие представители регуляторных органов, Омбудсмена, Верховной Рады, ГП НАИС, микрофинансовых организаций (Moneyveo, E-cash, My Credit), платежных систем (EasyPay, Portmone), мобильных операторов, логистических компаний (Новая почта) и др. Международным опытом по имплементации GDPR поделится руководитель проектов по защите данных Lattelecom Дайнис Лукашевич.
Дата и время: 5 июня 2019 (среда), 11:00
Локация: Киевский пресс-клуб, ул. Крещатик 27А.
По вопросам аккредитации обращайтесь по телефону + 38-066-281-34-23 или по электронной почте vm@fintechua.org
Ждем вас на мероприятии!