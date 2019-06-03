Эксперты расскажут о защите данных при финансовых операциях

В среду, 5 июня, Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний организует круглый стол «Защита персональных данных при проведении финансовых операций».

Цель мероприятия - обсудить актуальные темы защиты персональной информации в банках и финансовых учреждениях, а также вопросы имплементации GDPR в Украине.

В частности, во время дискуссии будут затронуты вопросы:

• проблемы защиты персональных данных клиентов при осуществлении финансовых операций в Украине;

• шаги для усиления защиты персональных данных;

• станет ли повышение требований к защите персональных данных проблемой для бизнеса;

• потенциальные законодательные изменения в рамках имплементации GDPR в Украине;

• европейский опыт внедрения GDPR на примере Латвии;

• мировые тенденции защиты персональных данных.

В мероприятии примут участие представители регуляторных органов, Омбудсмена, Верховной Рады, ГП НАИС, микрофинансовых организаций (Moneyveo, E-cash, My Credit), платежных систем (EasyPay, Portmone), мобильных операторов, логистических компаний (Новая почта) и др. Международным опытом по имплементации GDPR поделится руководитель проектов по защите данных Lattelecom Дайнис Лукашевич.

Дата и время: 5 июня 2019 (среда), 11:00

Локация: Киевский пресс-клуб, ул. Крещатик 27А.

По вопросам аккредитации обращайтесь по телефону + 38-066-281-34-23 или по электронной почте vm@fintechua.org

Ждем вас на мероприятии!