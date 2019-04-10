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10.04.2019, 10:00

Эксперты разъяснили, от чего зависит сумма кредита

Эксперты разъяснили, от чего зависит сумма кредита - Фото

Специалисты сервиса "Кредиты Онлайн" сравнили кредитные условия в Украине

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Обращаясь за кредитом в банк, многих людей интересует вопрос о возможной сумме кредита. На ее сумму влияет ряд факторов, которые определяются кредитором.

Каждый банк определяет свой набор требований к заемщику, но существует ряд главных факторов, влияющих на сумму выдаваемого кредита. Прояснить ситуацию нам решили помочь специалисты сервиса "Кредиты Онлайн" (krediti-online.com.ua) - сравнение кредитных условий в Украине.

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Решающими для большинства банков при определении готовности человека к кредиту являются следующие факторы:

1. Уровень регулярных доходов заемщика. Сумма кредита соизмеряется с величиной заработной платы заемщика. Уровень заработной платы подтверждается справкой с места работы, оформленной в установленном порядке (бланк организации, печать и подпись уполномоченного лица). Сумма, которую заемщик будет обязан регулярно выплачивать банку не должна превышать трети его общей суммы доходов в месяц.

2. Наличие поручителя и уровень его платежеспособности. Наличие поручителя может существенно увеличить сумму кредита, поскольку при ее определении будут браться во внимание суммарные доходы заемщика и поручителя. При этом стоит помнить, что поручитель будет нести ответственность за выполнение кредитных обязательств вместе с заемщиком.

3. Срок кредитования. Более долгий период действия кредитного договора позволит увеличить сумму кредита. При этом заемщику стоит помнить о том, что чем дольше будет длиться выплата кредита, тем больше будет сумма переплат. Плюс в последнее время практикуются кредиты без процентов, т.е. под 0%.

4. Качество кредитной истории. Положительные факты кредитной истории с успешным выполнением кредитов могут позволить получить лояльность банка с выдачей большей суммы кредита на выгодных условиях.

5. Возраст заемщика. По мнению большинства банковских учреждения наиболее кредитоспособный возраст колеблется в пределах 30-45 лет. Пенсионерам и студентам банки неохотно одобряют кредиты, а если и выдают, то на небольшие суммы.

6. Трудовой стаж. Длительная работа на одном и том же месте внушает доверие банков, в то время как частая смена работы существенно снижает вероятность выдачи крупной суммы кредита.

7. Наличие залогового имущества. Увеличить сумму кредита, подавая займ онлайн, можно с помощью оформления залог недвижимости, владельцем которой является заемщик. При том важно помнить, что на период действия кредита какие-либо финансовые операции по залоговому имуществу строго запрещены.

Чтобы вердикт банка не стал удивлением для обратившегося за кредитом человека, важно оценить свои возможности на получение крупной суммы средств заранее. Если самостоятельно справиться с такой задачей не получается, можно обратится за помощью к квалифицированным специалистам.

 

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Теги: Кредиты Онлайн
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