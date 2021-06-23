Электроскутер: основные преимущества для городских поездок

За последние несколько лет популярность электротранспорта заметно возросла. Все чаще на улицах города можно встретить людей, которые используют для передвижения электроскутер. Это простое в управлении транспортное средство имеет массу преимуществ, особенно для передвижения по городу.

Почему электроскутер популярен в городе?

Первой причиной популярности электроскутера является загруженность на городских дорогах. Ежегодно в городе увеличивается количество машин, что усложняет поездки по общегородским дорогам. Это подтолкнуло многих мобильных людей на использование альтернативного вида транспорта – электроскутера. На нем можно легко и маневренно передвигаться в час пик в пробках и по узким улочкам.

Второй причиной востребованности электротранспорта является переход на экологичные виды энергии и постепенный отказ от бензина. Электрический скутер работает от аккумулятора и его не нужно заправлять дорогим бензином. В атмосферу не выбрасываются вредные выхлопные газы, и, следовательно, этот транспорт не загрязняет окружающую среду.

Третьей причиной повышенного спроса на электрический скутер является удобство использования и мобильность. На нем можно поехать на учебу или на работу, на пикник или за покупками.

Особенности электроскутеров

У электрических скутеров есть некоторые особенности. Основные из них:

максимальная скорость до 50 км/ч;

одной зарядки батареи хватит примерно на 120 км;

для полного заряда аккумулятора необходимо от 6 до 8 ч.

Также электроскутер не нуждается в периодическом техобслуживании, в отличие от автомобилей.