"Элватех": Когда наука становится искусством

"Элватех" — не просто ещё одна технологическая компания. Это команда профессионалов, которая уже более 30 лет делает сложные научные процессы понятными и доступными для всех.

Что компания производит?

"Элватех" специализируется на создании лабораторных и специализированных спектрометров, а также портативных рентгенофлуоресцентных анализаторов, таких как ProSpector 3. Это устройство можно сравнить со смартфоном в мире лабораторных исследований: оно маленькое, легкое и невероятно эффективное. С его помощью можно быстро и точно анализировать состав различных материалов — от металлов до минералов — в различных состояниях — от твердого до порошкообразного.

Где используется продукция компании?

Продукция компании находит применение в самых разных отраслях. В горнодобывающей промышленности для анализа руд и минералов, в переработке металлов для идентификации и сортировки лома, в экологических исследованиях для мониторинга состава почвы, воды и воздуха. Даже в фармацевтике и потребительских товарах, таких как игрушки и электроника, эти анализаторы помогают обеспечить соответствие стандартам безопасности и качества.

Почему выбирают именно их?

"Элватех" не просто производитель, это разработчик решений. С 1991 года они специализируются на энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных спектрометрах и анализаторах. Их уникальная технология позволяет обеспечить до 4 раз более высокое быстродействие по сравнению с аналогами, а также рекордную точность и воспроизводимость результатов.

Глобальное Присутствие

Продукция "Элватех" уже завоевала доверие клиентов в 65 странах мира. Это не просто показатель коммерческого успеха, но и доказательство эффективности и надежности их технологий. Они продолжают расширять географию своего присутствия, стремясь сделать свои инновационные решения доступными на глобальном уровне.

Поддержка ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину, "Элватех" активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Компания не остается в стороне от общенациональных проблем и делает все возможное для поддержки защитников страны. Компания приобрела автомобили для военных, а их технологии и оборудование используются для анализа различных материалов, что помогает в вопросах логистики и обеспечения военных. Этот аспект деятельности компании подчеркивает не только их социальную ответственность, но и глубокую приверженность принципам суверенитета и независимости Украины.

Какие планы?

"Элватех" не собирается останавливаться на достигнутом. Их цель — сделать аналитические технологии еще более точными, быстрыми и доступными. Потому что наука для них — это не только цифры и формулы, это еще и искусство!