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28.02.2023, 11:25

Энерджи Маркетс Ассистант – компания года среди поставщиков энергоресурсов

Цей матеріал також доступний українською
Энерджи Маркетс Ассистант – компания года среди поставщиков энергоресурсов - Фото

Ukrainian Business Award – ежегодная премия, которой отметили Энерджи Маркетс Ассистант в сфере поставок электрической энергии и газоснабжения на территории Украины. Это подчеркивает, что ЭМА — сознательный бизнес, стремящийся и умеющий адаптироваться к условиям современных реалий в стране и на рынке энергоресурсов.

"ЭМА" – успешная и прогрессивная компания-поставщик энергоресурсов. Компания создана в 2021 году и уже зарекомендовала себя сильным и конкурентным игроком на рынке.

"С начала работы компания уделяет большое внимание становлению и развитию качественного сервиса для наших потребителей. Мы гордимся тем, что в сверхсложное для страны время поддерживаем экономику, Вооруженные Силы и работаем ради будущего Украины." – комментирует Генеральный директор Ноздрин Валерий Николаевич.

Энерджи Маркетс Ассистант – компания года среди поставщиков энергоресурсов

Миссией компании является надежная и качественная поставка электрической энергии и природного газа, построение долгосрочных, взаимовыгодных отношений с клиентами, предоставление максимально комфортных условий для сотрудничества, а также обеспечение потребностей в электро- и газоснабжении по лучшей цене, предложенной под нужды бизнеса.

"ЭМА" — это команда единомышленников, объединяющих в себе экспертные знания более 20 лет опыта на энергетических рынках Украины и Европы, имеющих опыт сотрудничества с ключевыми потребителями страны и стратегическими объектами. Компания ведет активную деятельность на рынке энергоресурсов и в смежных отраслях, является представителем Совета Секций ООО УЭБ и активным членом клуба энергетического сообщества Украины Energy Club.

"ЭМА" – поставщик энергоресурсов по всей территории Украины. Портфель клиентов компании насчитывает более 150 предприятий, из которых 40% составляют государственные учреждения.

ЭМА является активным участником публичных закупок на разных площадках. Стоимость заключенных публичных договоров с начала работы компании составляет более 1,5 млрд грн. Более того, начальник отдела публичных продаж Компании является автором портала Советник в сфере публичных закупок и спикером по обучению, поэтому в ЭМА всегда готовы предоставить предварительную консультацию с рекомендациями по подготовке к проведению закупки.

Особенности подхода к потребителям обеспечивают лидерство компании в энергетической сфере:

● в ЭМА готовы сформировать индивидуальное коммерческое предложение на основе особенностей бизнеса;

● обеспечить потребителей комплексными продуктами – электрическая энергия и природный газ у одного поставщика;

● персональный менеджер, который будет всегда на связи;

● ЭМА обеспечивает удобный и современный онлайн сервис, где хранится вся необходимая информация о потреблении энергоресурсов;

● в ЭМА не используются скрытые штрафы и коэффициенты риска, поэтому ЭМА – это всегда прозрачная цена.

Награда Ukrainian Business Award мотивирует команду в дальнейшем повышать уровень качества предоставления услуг поставки электрической энергии и природного газа для потребителей и продолжать развивать рынок энергоресурсов Украины.

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Теги: электроэнергия, газоснабжение
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