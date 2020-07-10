Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
10.07.2020, 15:19

Есть ли в государственном бюджете лишних 300 000 000 грн?

Есть ли в государственном бюджете лишних 300 000 000 грн? - Фото

В Зеонбуде заявляют, что проблемы с доступом к цифровому телевидению в приграничных районах Черниговской области имеют максимум 293 домохозяйства

6 июня в ООО «Зеонбуд» обратился представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой предоставить информацию о ситуации с покрытием цифровой сетью Т2 в Черниговской области и особенно в районах пограничных с Российской Федерацией.

В марте 2020 года наша компания анализировала ситуацию с покрытием приграничных районов с Россией на протяжении всех 2 тысяч километров, поэтому смогли оперативно предоставить информацию Национальному совету. При анализе мы определили территории, где нет приема сигнала сети Т2 (из-за особенностей рельефа), но теоретически возможен прием российского телевидения. Выбрали населенные пункты в этих зонах и посчитали домохозяйства. По Черниговской области получили следующие показатели:

- покрытие цифровой сети ООО «Зеонбуд» составляет 98,1% населения Черниговской области;

- из населенных пунктов, расположенных на границе с Россией, всего 6 (шесть) имеют проблемы с приемом сигнала цифровой телесети, из которых пять с численностью от 29 до 68 жителей. Лишь в населенном пункте Гремяч проживает более тысячи жителей, но там проблема с сигналом только в части поселка, который находится в низине русла реки Судость.

Таким образом, проблемы с доступом к цифровому телевидению в приграничных районах Черниговской области имеют максимум 293 домохозяйства, из которых 192 находятся в поселке Гремяч. То есть, если решать эту проблему кардинально, то достаточно установить в Гремяч маломощный передатчик стоимостью 300 тысяч гривен.

А вот государственный Концерн РРТ, как выяснилось, для решения этой проблемы предлагает установить на территории области 6 (шесть!) мощных передатчиков и просит 300 миллионов (!) гривен из государственного бюджет для кардинального устранения угрозы информационной безопасности и в других областях. Именно так указано в письме в Кабинет министров Валентина Петрова, теперь уже бывшего главы Администрации Госспецсвязи.

Особенно странно это выглядит с учетом того, что 5 передатчиков планируется установить на тех же телевышках, где расположены передающие станции цифровой сети Т2, три из которых - Нежин, Прилуки и Бахмач, это юг области, следовательно, они никоим образом не имеют отношения к пограничному вещанию.

Таким образом, речь идет о развитии за счет налогоплательщиков сети параллельной с цифровой сетью Т2, которая работает уже 9 лет, и где будут транслироваться те же телеканалы, поскольку других просто нет.

В структуре государственных органов власти есть такой важный орган как Счетная палата Украины, которая осуществляет контроль за использованием бюджетных средств, в том числе дает оценку эффективности и экономности их использования. Интересно, что будут писать в своих объяснениях чиновники, которые примут решение о таком использовании 300 миллионов?!

Отправить:
Распечатать:
Теги: Зеонбуд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 