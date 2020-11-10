EU4Business запустив портал у межах Європейського тижня підприємництва 2020 в Україні

10 листопада 2020 року розпочав роботу новий вебпортал EU4Business. Так відкрився Європейський тиждень підприємництва 2020 в Україні. Оновлений портал – це зручний інструмент, який представляє численні можливості, запропоновані Європейським Союзом для розвитку бізнесу в Україні –перш за все, з метою допомоги українським малим та середнім підприємствам у протистоянні економічним викликам пандемії COVID-19.

"ЄС підтримує український малий бізнес. Загальна сума, виділена на підтримку в боротьбі з COVID-19, складає 190 млн євро. При цьому вагома частина цієї підтримки спрямована на малі та середні підприємства. Сьогодні ми запускаємо оновлений портал, де ви зможете знайти інформацію про нашу підтримку, отримати нові знання та навички для виходу на європейські та світові ринки й отримати доступ до доступніших фінансових ресурсів", – відзначив посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Новий портал структуровано за трьома напрямами підтримки бізнесу з боку ЄС: "Доступ до фінансів", "Послуги з розвитку бізнесу" та "Сприятливе бізнес-середовище". У розділі "Доступ до фінансів" підприємці можуть дізнатись, які місцеві банки співпрацюють з ЄС та його міжнародними фінансовими партнерами задля того, щоб фінансові продукти стали доступнішими та відповідали потребам малого і середнього бізнесу. Розділ "Послуги з розвитку бізнесу" зосереджується на послугах, які пропонуються українським компаніям для вдосконалення їхніх знань та навичок, а організаціям, котрі підтримують бізнес, для кращого обслуговування своїх клієнтів. У розділі "Сприятливе бізнес-середовище" підприємці можуть дізнатися, як ЄС допомагає вдосконалити формування економічної політики в Україні та підтримує державні установи у їхніх планах реформ та регуляторних рішеннях, які впливають на ділову активність.

Запуск оновленого порталу EU4Business відбувається в межах відкриття Європейського тижня підприємництва 2020 в Україні, який є частиною загальноєвропейської кампанії. Мета Європейського тижня підприємництва – сприяти підприємництву в Європі, допомагаючи підприємцям знаходити інформацію про доступну підтримку та намагаючись заохотити дедалі більше людей започаткувати власний бізнес. Цьогорічна кампанія відбувається винятково в онлайн-режимі. Проте підприємці зможуть скористатися цілою низкою лекцій, тренінгів, круглих столів та інших ділових заходів, організованих проєктами та партнерами ЄС. Ці онлайн-події та публікації висвітлять можливості підтримки бізнесу та історії успіху підприємців, які скористались ініціативами EU4Business. Лише у 2019 році понад 4 000 українських підприємців отримали підтримку через програми EU4Business. За приблизними підрахунками, це допомогло їм створити понад 50 000 нових робочих місць та отримати понад 400 мільйонів євро додаткового доходу.

EU4Business – це ініціатива ЄС, яка допомагає Ммалому і середньому бізнесу у шести країнах регіону Східного партнерства, включно з Україною, ефективніше реалізувати свій потенціал та стимулювати економічне зростання.