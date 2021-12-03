Eventlocations.com.ua представил функционал для выбора и аренды ивент-локаций

Сервис аренды объектов для проведения праздничных и корпоративных мероприятий Eventlocations.com.ua представил умный функционал для выбора подходящих локаций с учетом индивидуальных требований организаторов.

Как отметили представители сервиса, узкая специализация с акцентом на определенный тип объектов аренды – это актуальный тренд, привлекающий целевую аудиторию.

В отличие от обычных онлайн досок с объявлениями, на страницах ресурса можно найти дом для вечеринки в Киеве или банкетный зал для свадьбы, дня рождения, юбилея. Поиск аналогичных объектов на сервисе аренды общей тематики займет гораздо больше времени. Заметно упрощает поиск и выбор набор удобных фильтров, которые добавлены в каталог сервиса.

Например, потенциальный арендатор может сразу определить направление поиска по мероприятию и искать только помещение для корпоратива в Киеве, зал для банкета или фуршета, помещения для тимбилдинга, переговоров или семинара, место для проведения свадьбы и так далее.

Есть и географические фильтры. Так как сервис работает с клиентами из разных городов Украины, вы можете сразу указать город, и искать банкетный зал или иную ивент-локацию в непосредственной близости от вас.

Для упрощения выбора и сравнения объективных параметров домов, баз отдыха, залов, отелей в анкетах указаны все базовые критерии. Не только стоимость аренды в будние или выходные дни (она может отличаться), но и другие параметры – вместительность, наличие дополнительных услуг вроде кейтеринга или ресторанного обслуживания, наличие сцены, спортивных площадок, детских комнат и так далее.

Для удобного планирования бюджета в анкете каждого объекта указывается, что входит в стоимость при аренде ивент-локации, а что нужно будет оплачивать дополнительно. И, конечно, у каждого объекта есть подборка фотографий, чтобы потенциальный арендатор мог оценить интерьер, стилистику и площадь объекта.

Представители сервиса отдельно обратили внимание на то, что они не взимают комиссии за информационные услуги и предоставляют прямые контакты арендодателей.