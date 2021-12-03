UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
03.12.2021, 17:08

Eventlocations.com.ua представил функционал для выбора и аренды ивент-локаций

Цей матеріал також доступний українською
Eventlocations.com.ua представил функционал для выбора и аренды ивент-локаций - Фото

Сервис аренды объектов для проведения праздничных и корпоративных мероприятий Eventlocations.com.ua представил умный функционал для выбора подходящих локаций с учетом индивидуальных требований организаторов.

Как отметили представители сервиса, узкая специализация с акцентом на определенный тип объектов аренды – это актуальный тренд, привлекающий целевую аудиторию.

В отличие от обычных онлайн досок с объявлениями, на страницах ресурса можно найти дом для вечеринки в Киеве или банкетный зал для свадьбы, дня рождения, юбилея. Поиск аналогичных объектов на сервисе аренды общей тематики займет гораздо больше времени. Заметно упрощает поиск и выбор набор удобных фильтров, которые добавлены в каталог сервиса.

Например, потенциальный арендатор может сразу определить направление поиска по мероприятию и искать только помещение для корпоратива в Киеве, зал для банкета или фуршета, помещения для тимбилдинга, переговоров или семинара, место для проведения свадьбы и так далее.

Есть и географические фильтры. Так как сервис работает с клиентами из разных городов Украины, вы можете сразу указать город, и искать банкетный зал или иную ивент-локацию в непосредственной близости от вас.     

Для упрощения выбора и сравнения объективных параметров домов, баз отдыха, залов, отелей в анкетах указаны все базовые критерии. Не только стоимость аренды в будние или выходные дни (она может отличаться), но и другие параметры – вместительность, наличие дополнительных услуг вроде кейтеринга или ресторанного обслуживания, наличие сцены, спортивных площадок, детских комнат и так далее.

Для удобного планирования бюджета в анкете каждого объекта указывается, что входит в стоимость при аренде ивент-локации, а что нужно будет оплачивать дополнительно. И, конечно, у каждого объекта есть подборка фотографий, чтобы потенциальный арендатор мог оценить интерьер, стилистику и площадь объекта.

Представители сервиса отдельно обратили внимание на то, что они не взимают комиссии за информационные услуги и предоставляют прямые контакты арендодателей.  

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Eventlocations.com.ua
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 