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18.01.2023, 13:00

ФГИУ определил площадку УУБ лидером по малой приватизации в 2022 году

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ФГИУ определил площадку УУБ лидером по малой приватизации в 2022 году - Фото

Электронная площадка ООО "Украинская универсальная биржа" стала лидером системы онлайн аукционов по малой приватизации. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке директор департамента приватизации Фонда госимущества Украины Владислав Данилишин. В частности, он подчеркнул, что электронные площадки, подключенные к системе Prozorro.Продажи, – важный инструмент конкурентной продажи объектов приватизаций. Кроме регистрации участников на аукционах и других формальностей, самая главная функция этих компаний – поиск инвесторов, которые будут бороться за объект на аукционе. Большая конкуренция – более высокие цены, более высокие цены – большие поступления в бюджет.

Поэтому представитель ФГИУ поблагодарил электронные площадки за плодотворную работу и отметил лидеров 2022-го, первенство среди которых со значительным отрывом завоевала площадка УУБ.

В прошлом году состоялось 635 успешных аукционов по малой приватизации, по результатам которых государственный бюджет пополнился на сумму более 2,7 млрд грн. Около сотни победителей к этим торгам привлекли и полноценно подготовили к аукционам на площадке ООО "Украинская универсальная биржа". Тем самым охватив более 22% торгов по малой приватизации.

"Признание Фондом госимущества Украины площадки УУБ лидером малой приватизации говорит о профессиональности и опытности нашей команды. Гордимся, что удерживаем лидерские позиции в работе даже в такие нелегкие времена. Ведь этим мы помогаем поддерживать экономику государства и развивать бизнес", – заключает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

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Теги: аукционы
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